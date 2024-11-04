Росіяни вдарили ФАБ-500 по Харківщині: троє людей, ймовірно, загинуло під завалами

Росія не полишає терору Харківщини й постійно завдає авіаударів. Пізно ввечері 3 листопада російська армія атакувала ФАБ-500 п'ятиповерхівку у Ківшарівці Куп'янського району.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру. На жаль, під завалами можуть бути загиблі.

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Росія вдарила по будинку на Харківщині

Увечері 3 листопада, близько 20:50, російська армія завдала авіаційного удару по селищу Ківшарівка Куп'янського району на Харківщині. ФАБ-500 влучив у 5-поверхівку. Авіаудар був поруч з пунктом базування медиків екстреної допомоги. Медики не постраждали, проте автівка та приміщення зазнали руйнувань.

Унаслідок російської атаки поранення отримала 71-річна жінка. Ймовірно, також є загиблі – дві жінки та чоловік. Тіла перебувають під завалами й рятувальники розбирають їх з урахуванням безпекової ситуації у населеному пункті.



Будинок у Ківшарівці після атаки / Фото Харківська обласна прокуратура

Як повідомили в районній військовій адміністрації, у Ківшарівці станом на 4 листопада залишаються близько 500 людей. У селищі немає світла, газу та води. Також існують логістичні проблеми з постачанням гуманітарної допомоги для людей. Місцеве населення вмовляють на евакуацію.

Раніше Росія запустила 2 ракети С-300 по Харкову, внаслідок чого постраждали 26 правоохоронців, загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.

Ракети пошкодили 20 житлових будинків, постраждали 4 цивільних, деякі будинки залишилися без води та електроенергії.