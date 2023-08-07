Київ був на межі евакуації у грудні 2022 року, – The Times

Російські загарбники активно обстрілювали енергетичну інфраструктуру нашої держави впродовж зими 2022 – 2023 року. Так, один з полковників ЗСУ сказав, що у грудні 2022 року Київ перебував на межі евакуації повної населення.

За його словами, якби не одна вирішальна битва, міська влада могла б віддати наказ про вивезення жителів за межі української столиці. Сам полковник, який розповів цю інформацію, побажав лишитися анонімним.

До теми Генератори не дочекаються зими: в Україні можуть вимикати світло вже зараз

Що попередило евакуацію киян у період блекауту

Полковник Збройних Сил нашої держави зазначив, що про те, що українська столиця перебувала на межі повної евакуації населення знав багато хто. Однак він наголосив, що все вирішила ситуація, у якій наші військові проявили себе доволі професійно.

Була одна битва, яка, на мій погляд, визначила долю Києва та російської кампанії знищення нашої енергетики, коли по Києву було випущено 49 крилатих ракет,

– розповів він.

За його словами, того дня, а саме 16 грудня 2022 року, Україна випустила десятки ракет зі своїх радянських систем протиповітряної оборони С-300, американських NASAMS та німецьких систем IRIS-T. Полковник зазначив, що це була спроба врятувати столицю від повного знеструмлення у період морозів.

Наостанок військовий сказав, що якби наша протиповітряна оборона допустила цей удар, то населення української столиці довелося б евакуювати. Він відзначив, що евакуювати два з половиною мільйони людей дуже важко.

Нещодавно про евакуацію населення Києва згадував і Кличко