Військова адміністрація звернулася до киян на тлі загроз нових ракетних ударів
Джерело:КМВА
З наближенням зими Росія все частіше завдає ударів по енергоінфраструктурі України. Однак Сили протиповітряної оборони перебувають у стані постійної бойової готовності до можливих атак.
Цими ударами країна-терористка бажає залякати цивільне населення можливими блекаутами. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
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Росія хоче посіяти паніку
Окрім постійних атак Росія воює й на інформаційному фронті, щоб маніпулювати та нав'язати почуття "загрози за графіком". Вона хоче посіяти паніку серед українців, щоб вони змусили владу сісти за стіл переговорів на умовах Росії.
Та ми з вами давно усвідомили, що мир в Україні можливий лише після нашої перемоги! А тому знаємо, що обстріли можливі будь-коли і будь-де до тих пір, поки триває війна,
– підкреслив він.
А оскільки паніка приноситиме користь лише ворогові, українцям необхідно зберігати спокій.
З цим треба навчитись жити
Начальник КМВА підкреслив, що українці з початку війни показали, що вміють вчасно виявляти ворожий задум і разом протидіяти. За його словами, саме тому Київ і вистояв. І так повинно бути й надалі, "незалежно від дня можливої чергової "братньої" атаки і кількості запущених ракет".
Зараз для протидії ворожій агресії в постійній бойовій готовності перебувають:
- сили і засоби протиповітряної оборони,
- інші сили і засоби оборони міста Києва.
Разом з тим він наголосив, що у жодному разі не можна нехтувати сигналом повітряної тривоги. Коли він лунає, необхідно дотримуватися правил безпеки і йти в укриття. Також довіряти потрібно повідомленням лише з офіційних джерел.
Прошу містян бути розсудливими та зберігати спокій. Пам’ятайте, що паніка і чутки лише на користь ворогові. Це найважливіше, що кожен з вас може зробити для себе особисто, своїх близьких і для миру в Україні після нашої перемоги!
– підсумував Сергій Попко.
Останній ракетний обстріл Києва
- У середу, 23 листопада, росіяни обстріляли Київ. Вони випустили на місто відразу 31 ракету, 21 з яких Силам ППО вдалося збити.
- На жаль, внаслідок влучань були постраждалі, серед яких й діти, та загиблі українці.
- Згодом патрульні, які опинилися в епіцентрі вибуху, показали кадри перших хвилин після удару по Києву.
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