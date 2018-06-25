Кияни опинилися на межі комунальної катастрофи: куди зникла гаряча вода

Через зношеність мережі труб та борги за комунальні послуги майже третина житлових будинків Києва відключена від гарячої води на невизначений термін. А з 1 серпня на деяких житлових масивах почнуться перебої із електроенергією

Усе тому, що чиновники та бізнесмени не можуть між собою домовитися.

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Влітку кияни традиційно живуть без гарячої води, от зараз її немає у третині будинків.

З квітня місяця її відключили, в травні вже не було, люди без води жили. Спочатку казали, що через місяць-два буде, а пізніше написали оголошення, що опалювального сезону не буде,

– прокоментувала мешканка Києва Раїса.

Комунальники готують мережі до опалювального сезону.

На сьогоднішній день ми проводимо гідравлічні випробування. Провели вже близько 25%. Виявляємо аварійні пошкодження, які налагоджуємо,

– розповів заступник головного інженера "Київтеплоенерго" В’ячеслав Карачун.

Ввімкнути воду обіцяли вже цього місяця. Тепер же розклеїли оголошення: швидше жовтня – не чекайте.

А все тому, що столична влада вирішила повернути під контроль міста теплові мережі. Енергетичним комплексом столиці упродовж останніх 16 років управляло "Київенерго" Ріната Ахметова. Управляло не ефективно – 70% столичних тепломереж вичерпали свій 25-річний термін експлуатації. Та, окрім дірявих труб, Києву мають перейти у спадок і борги, які за півтора десятиліття назбирало "Київенерго".



Графіка боргу "Київенерго"

А це – 4,8 мільярда гривень, із них 2,5 мільярди – це неоплачені рахунки киян. 1 мільярд – борг держави за субсидії і теплопостачання бюджетних установ. Ще мільярд "Нафтогаз" нарахував "Київенерго" – пеня та штраф за несвоєчасний розрахунок.

У КМДА запевняють, що готові забрати борг собі так же, як забрали труби, але не увесь – оплачувати штрафи не хочуть.

Фактично "Київенерго" готовий, звісно, передати цю кредиторську заборгованість, але питання сьогодні основне в тому, що до сих пір не з'ясована сума між "Київенерго" і "Нафтогазом". І ось ця дельта спірна – це близько мільярду гривень,

– зазначив заступник голови КМДА Петро Пантєлєєв.

А от у "Нафтогазі" побоюються, що про нараховані "Київенерго" штрафи під час зміни власника просто забудуть. Тому просто відключили нового власника труб "Київтеплоенерго" від газу. Поки один із контролерів – чи ахметівське "Київенерго" чи державне "Київтеплоенерго" на визнають бор за собою.

Звичайно, що з такими штрафами і пенями у нас будуть масштабуватися штучні борги. А якщо тарифи виростуть, то вони ще масштабуються, які ніколи нічим не будуть покриті, тому що немає джерел надходження грошей під це, щоб борги були покриті,

– запевнив експерт із енергетичних питань Андрій Герус.

Тим часом стомленні відключеннями кияни просто встановлюють бойлери. Однак, і вони невдовзі декому можуть не допомогти. У багатоповерхівці Степаніди немає газу. Тут воду гріють на електроплиті або електричними бойлерами.

Але вже за місяць-другий і це буде проблематично зробити. "Київенерго" до 31 липня 18 року має передати теплові електростанції, які окрім тепла постачають киянам світло. А для цього теж потрібен газ.

Якщо ці ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 зупиняться обидві, то це вже серйозна проблема. І люди не готові слухати один одного і розуміти, що треба вести переговори так, щоб вони мінімально впливали на людей, які не мають до цього ніякого відношення,

– заявив експерт із енергетичних питань.

Сторони могли б домовитися ще минулого року, до старту передачі майна. Наприклад, підписати тимчасовий договір, надати гарантії про сплату боргу у майбутньому, але українським чиновники вирішують проблеми по мірі їх настання.