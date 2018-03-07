Киянин у підвалі вирощував коноплю

У чоловіка, що проживає у Києві у приватному будинку на вулиці Малокитаївська, виявили понад два кілограми марихуани, кущі зелених насаджень і спеціальне приладдя для їх вирощування

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"Ми виявили у підвалі будинку близько двох кілограмів марихуани, понад 30 кущів зелених насаджень, а також приладдя для вирощування коноплі: ультрафіолетові лампи, вентиляційну та зрошувальну систему", – йдеться у повідомленні поліції.

Наркотики правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження, а 43-річного безробітного киянина затримали. Йому повідомлено про підозру.



За зберігання і вирощування коноплі чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі