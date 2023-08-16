У Києві двоє дівчаток випали з 15 поверху: слідчі припускають, що могло бути самогубство

Моторошна звістка надійшла з Києва. Поліція повідомила, що ввечері 16 серпня з 15 поверху випали двоє дітей. На жаль, вони загинули.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини загибелі дітей. Вони вивчають усі деталі трагедії, яка сталася на вулиці Михайла Драгоманова.

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Це може бути самогубство

Принаймні так кваліфікували трагедію слідчі. Як зазначають, о 18:20 до поліції Києва надійшла інформація. Згідно з нею, на вулиці Михайла Драгоманова виявили двох мертвих дітей.

Туди ж відразу ж вирушила слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції. Також на місце події виїхали співробітники ювенальної превенції та карета швидкої допомоги.

По прибуттю на місце події, правоохоронці виявили, що загинули 12-річні місцеві мешканки. Попередньо, вони випали з 15-го поверху багатоповерхівки.

Слідчий відділ Дарницького управління поліції розпочав кримінальне провадження. Поліція продовжує встановлювати обставини моторошного інциденту.

Напередодні ще один моторошний інцидент стався у Львові. Там на проїжджу частину разом із балконом упав чоловік.

Він помер у лікарні