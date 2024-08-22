ДТЕК повідомив про можливість погодинних відключень у Києві
Джерело:ДТЕК
Через спекотну погоду зросло споживання електроенергії. Так, жителів столиці попередили щодо сьогоднішньої ситуації з електроенергією.
Зокрема, зранку 22 серпня стало відомо, що існує ймовірність впровадження погодинних відключень у Києві на сьогодні.
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У Києві сьогодні можуть ввести графіки погодинних відключень
Там наголосили, що через спеку споживання електроенергії продовжує зростати. Тож повідомили про ймовірність погодинних відключень для Києва.
Сьогодні можливі введення графіків погодинних відключень,
– ідеться в повідомленні.
Важливо! Дізнатися графік відключень у Києві можна на сайті ДТЕК. Вам потрібно лише вказати свою адресу у відповідному віконечку.
До слова, яка ситуація в енергосистемі України станом на 22 серпня, читайте в матеріалі 24 Каналу