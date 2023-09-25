Найтепліший день за майже 100 років: у Києві зафіксували новий температурний рекорд

У Києві 23 вересня синоптики зафіксували новий температурний рекорд. Цей день виявився найтеплішим за останні 96 років.

Зокрема, середньодобова температура повітря цього дня склала +20,6 градуса за Цельсієм. Востаннє найвищий показник зафіксували аж у 1927 році.

До теми Сильне похолодання та затяжні зливи чи спекотно та сухо: яка буде погода до кінця вересня

Новий температурний рекорд у Києві

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського зазначили, що середньодобова температура повітря 23 вересня у Києві виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня. Зокрема, позначка у +20,6 градуса за Цельсієм перевищила попередній рекордний показник 1927 року на 0,2 градуса за Цельсієм.

Синоптики також зазначили, що цей показник також перевищив і кліматичну температурну норму. Відтак температура була на 7,1 градуса вища за середню позначку, зафіксовану у цей день.

Зверніть увагу! Востаннє у Києві температурний рекорд фіксували 6 серпня. За даними синоптиків, тоді температура повітря вночі була найспекотнішою за всю історію спостережень, а позначка термометра не опустилася нижче 21,2 градуса за Цельсієм.

Синоптики також наголосили, що попереднє рекордне значення +21,0 градус 2010 року перевищено на 0,2 градуса за Цельсієм.

У Київ незабаром може прийти похолодання