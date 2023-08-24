Мабуть, святкували смерть Пригожина: у Києві почали запускати салюти й налякали жителів
У Києві майже опівночі 24 серпня пролунали вибухи. Проте це були не прильоти.
В одному з районів столиці мешканці вирішили позапускати салюти. Про це повідомили в низці місцевих телеграм-пабліків, повідомляє 24 Канал.
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У Києві запускали салюти
О 23:33 у низці телеграм-каналів повідомили про вибух на Борщагівці. Спершу думали, що там вибухнуло щось побутове, адже повітряну тривогу не оголошували.
У Києві запускали салюти: відео
Пізніше стало відомо, що це були звуки феєрверків.
Дуже "розумні" люди на лівому березі на ДВРЗ запустили салют. Поліція вже їде,
– мовиться у повідомленні.
Врешті чоловіка затримали. Його повели бійці тероборони.
Салют налякав киян: відео
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Що загрожує за кілька хвилин забави
Відповідальність за порушення заборони використання салютів передбачена у Кодексі про адміністративні правопорушення та Кримінальному кодексі.
Тих, хто спокуситься кілька хвилин подивитися на вогники у нічному небі, а разом з тим полякати усіх людей, очікує покарання у вигляді:
- штрафу в декілька сотень гривень,
- арешту та обмеження волі, якщо дії кваліфікують як злочин, тобто "хуліганство".
Як раніше підкреслював голова Нацполіції України Ігор Клименко, піротехніка сьогодні – це не про святкування, а нагадування про вибухи.
Мільйонам людей в Україні й без того психологічно складно переживати війну. Тому закликаю подумати про цих громадян і обійтися без піротехніки. Після Перемоги будемо запускати салюти разом,
– наголосив Клименко.