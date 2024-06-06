У Києві на станції метро сталося загоряння на рельсах: в мережі пишуть, що рух було зупинено

Ввечері 6 червня у Києві на станції метро "Дніпро" сталося загоряння на рельсах. Внаслідок інциденту рух на червоній гілці було екстрено зупинено.

Через загоряння на рельсах рух червоною гілкою у бік Лівого берега довелося екстрено зупиняти.

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Рух потягів екстрено зупиняли

Екстрену зупинку спричинило загоряння на рельсах в районі станції "Дніпро". Технічна зупинка нібито тривала 4 хвилини – з 20:08 до 20:12.

Наразінамагається отримати коментар Київського метрополітену щодо інциденту.

На момент публікації про причини загоряння на рельсах не повідомляється. Однак очевидці публікують відео, на яких можна побачити дим, що підіймається над рельсами.

У Києві сталося загоряння на рельсах метро: дивіться відео

У київському метро оновили графік руху поїздів

У Києві з понеділка, 3 червня, змінився графік руху поїздів у метро. Мовиться про інтервали між рухами поїздів.

У Київській міській державній адміністрації пояснили, що графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами.

Раніше у "Київському метрополітені" пояснювали, що зміни в руху поїздів пов'язані з дефіцитом працівників. Він виник через вимушену міграцію та мобілізаційну роботу у зв'язку з воєнним станом.

Представники КМДА також запевнили, що безпека руху поїздів забезпечена. А обслуговування та ремонт рухомого складу здійснюється відповідно до встановлених регламентів.