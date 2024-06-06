У Києві на станції метро сталося загоряння на рельсах: в мережі пишуть, що рух було зупинено
6 червня 2024, 22:06Читать новость на русском
Ввечері 6 червня у Києві на станції метро "Дніпро" сталося загоряння на рельсах. Внаслідок інциденту рух на червоній гілці було екстрено зупинено.
Через загоряння на рельсах рух червоною гілкою у бік Лівого берега довелося екстрено зупиняти.
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Рух потягів екстрено зупиняли
Екстрену зупинку спричинило загоряння на рельсах в районі станції "Дніпро". Технічна зупинка нібито тривала 4 хвилини – з 20:08 до 20:12.Наразі 24 Канал намагається отримати коментар Київського метрополітену щодо інциденту.
На момент публікації про причини загоряння на рельсах не повідомляється. Однак очевидці публікують відео, на яких можна побачити дим, що підіймається над рельсами.
У Києві сталося загоряння на рельсах метро: дивіться відеоВажливо! Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!
У київському метро оновили графік руху поїздів
- У Києві з понеділка, 3 червня, змінився графік руху поїздів у метро. Мовиться про інтервали між рухами поїздів.
- У Київській міській державній адміністрації пояснили, що графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами.
- Раніше у "Київському метрополітені" пояснювали, що зміни в руху поїздів пов'язані з дефіцитом працівників. Він виник через вимушену міграцію та мобілізаційну роботу у зв'язку з воєнним станом.
- Представники КМДА також запевнили, що безпека руху поїздів забезпечена. А обслуговування та ремонт рухомого складу здійснюється відповідно до встановлених регламентів.