У Києві на Севастопольській площі поряд з АЗК спалахнув автомобіль, поки водій з дружиною-пасажиркою були в магазині. В авто в цей час спала їхня 4-річна дитина. Її вдалося врятувати завдяки блискавичній реакції працівників заправки.

Про інцидент поряд з АЗК повідомляє портал "Київ автомобільний".

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Як зазначається водій і його дружина-пасажирка залишили дитину спати в припаркованому авто, а самі відійшли до WOG Market. У цей час автомобіль і спалахнув.

Двоє працівників АЗК одразу ж кинулися гасити полум'я. За допомогою вогнегасника вони потушили займання автомобіля.

Завдяки їхній блискавичній реакції вдалося врятувати дитину. Звати працівників Сергій Третяк й Олександр Давидов.

Працівники АЗК врятували дитину з палаючого авто: дивіться відео