В Україні відбій повітряної тривоги: загроза минула

11 травня 2024, 10:38
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У низці областей України звучали сирени. Це було пов'язано із загрозою використання балістичного озброєння.

Вдень 11 травня низка регіонів України "почервоніла". Жителів областей, де оголошено загрозу, просили перебувати у безпечних місцях, однак станом на 11:31 у більшості регіонів оголошено відбій.

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В Україні була тривога

Перед тим, як повітряна тривога почала ширитись країною, з'явилась інформація про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Пізніше заявили також про загрозу використання балістичного озброєння.

Під час повітряної тривоги важливо перебувати у безпечному місці. Потрібно не нехтувати власною безпекою та пройти до найближчого сховища або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя. 


В Україні загроза балістики / Скриншот 24 Каналу

Росіяни почали наступ на Харківщину

  • Росіяни посилили тиск на Харківському напрямку. Це не стало сюрпризом, адже окупанти постійно обстрілюють обласний центр КАБами та спрямовують туди "Шахеди" з Бєлгорода та Курська. Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували, які шанси росіян спробувати захопити Харків
  • Аналітики писали про 35 – 50 тисяч ворожих військ, які там зосередив ворог. Перед цим заступник очільника розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Росія зосередила на кордоні з Харковом 35 тисяч військових, проте потенційно їхню кількість хочуть збільшити до 50 – 70 тисяч.
  • Хоч, за інформацією ГУР, цього недостатньо для операції захоплення Харкова чи Сум.

Автор: Вікторія Кульженко