В Україні відбій повітряної тривоги: загроза минула

У низці областей України звучали сирени. Це було пов'язано із загрозою використання балістичного озброєння.

Вдень 11 травня низка регіонів України "почервоніла". Жителів областей, де оголошено загрозу, просили перебувати у безпечних місцях, однак станом на 11:31 у більшості регіонів оголошено відбій.

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В Україні була тривога

Перед тим, як повітряна тривога почала ширитись країною, з'явилась інформація про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Пізніше заявили також про загрозу використання балістичного озброєння.

Під час повітряної тривоги важливо перебувати у безпечному місці. Потрібно не нехтувати власною безпекою та пройти до найближчого сховища або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя.



В Україні загроза балістики / Скриншот 24 Каналу

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