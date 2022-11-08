У Києві та багатьох регіонах України лунала тривога: повідомляли про загрозу пуску ракет з моря

Увечері 8 листопада у Києві та багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Людей закликають негайно йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там потрібно, аж доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це правило рятує життя, інформує 24 канал.

Зауважте Вже витратили понад 80% ракет: у розвідці розповіли, скільки "Іскандерів" лишилося у Росії

Про повітряну тривогу сповіщають жителів:

Житомирської області;

Вінницької області;

Київської області;

Черкаської області;

Кіровоградської області;

Дніпропетровської області;

Херсонської області;

Одеської області;

Миколаївської області;

Запорізької області;

Донецької області;

Луганської області;

Харківської області;

Сумської області;

Чернігівської області.

Повідомляють по запуск ракет

У мережі повідомляють про загрозу запуску ракет з:

району Каспійського моря (Ту-95мс / Ту-160);

Білгородської області;

Чорного моря (раніше у Повітряних силах заявили, що Росія вивела кораблі без "Калібрів").

Водночас офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.

На Дніпропетровщині – загроза артилерійського обстрілу

Телеграм-канали повідомляють про загрозу артилерійського обстрілу:

Нікополя;

Марганця.

Росія зможе подвоїти атаки по Україні

Окрім того, з'явилася інформація, що вибухи почув Кривий Ріг. Підтвердження або спростування наразі не було. Людей закликають перебувати в укриттях.

Вадим Скібіцький – представник Головного управління розвідки Міноборони – розповів, що у Росії наразі зменшилися запаси високоточних ракет. Водночас ситуація може змінитися, коли країна-окупантка отримає ракети від Ірану. Тоді Росія може подвоїти атаки.

Наразі у країни-окупантки залишилося:

близько 120 крилатих ракет "Іскандер";

приблизно 40 гіперзвукових ракет "Кинжал".

Загалом Росія вже витратила 80% своїх сучасних ракет.

За даними ГУР Міноборони, іранські ракети можуть вражати цілі набагато швидше, ніж ті самі ракети "Іскандер". Саме тому Україні необхідна зброя для протидії балістичним ракетам.

Іран збирається відправити до Росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Їх транспортуватимуть повітрям до Криму, а тоді – морем до каспійських портів.

Зауважте – чи можна збити балістичні ракети: дивіться відео