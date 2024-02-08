У Києві в багатоповерхівці пролунав вибух: в одній з квартир виявили тіло підлітка
Джерело:ГУ ДСНС України у місті Києві
Уночі 7 лютого в багатоповерхівці у Святошинському районі Києва пролунав вибух. Після цього у будинку спалахнула пожежа.
Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 23:24. Вони оперативно приборкали вогонь, однак під час гасіння виявили тіло загиблого.
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Трагічний випадок у Києві
Згідно з повідомленнями рятувальників, вибух та пожежа сталися на вулиці Симиренка. Коли співробітники ДСНС прибули на місце подій, то встановили, що на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку стався вибух невідомого предмета, що спричинило пожежу. Вогонь охопив площу близько 7 квадратних метрів.
Під час гасіння рятувальники виявило тіло загиблого. Ним виявився підліток 2007 року народження. Також в приміщенні знайшли ще один невідомий предмет.
Через небезпеку повторного вибуху рятувальники евакуювали 100 мешканців будинку, відвели їх на безпечну відстань, а на місце подій викликали вибухотехнічну службу.
У багатоповерхівці в Києві пролунав вибух / Фото ДСНС
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