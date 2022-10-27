Сьогодні майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Людей закликали не ігнорувати попередження та перейти в укриття.

Близько 11:50 майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Про загрозу не оголосили лише у тимчасово окупованому Криму, повідомляє 24 канал.

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У яких регіонах оголосили повітряну тривогу

Тоді про загрозу ракетного удару попередили у:

Києві та Київській області.

Житомирській області;

Чернігівській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області.

Миколаївській області;

Херсонській області;

Одеській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Львівській області;

Івано-Франківській області;

Хмельницькій області;

Волинській області;

Рівненській області;

Тернопільській області;

Закарпатській області;

Чернівецькій області.

При цьому повітряна тривога досі є у Луганській області. Там її оголосили ще аж 4 квітня й відтоді вона не припинялася.

Моніторингова група попереджала що є ймовірність запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання й надзвукових ракет тактичною авіацією. Тоді над територією Білорусі виникла висока активність тактичної авіації Росії. Окупанти підняли в небо МіГ-31К, потенційний носій надзвукової ракети "Кинджал", тому тривоги оголошені по всіх областях України.

"Беларускі гаюн" повідомляв, що МІГ-31К RF-92333 злетів з Мачулищі та летів у напрямку України на Південь або Південний схід. Згодом окупанти повернули авіацію на місце базування. В Україні оголосили про відбій тривоги.

Тим часом у Чорному морі – 3 ворожих кораблі-ракетоносії із загальним залпом до 24 "Калібрів".

Не публікуйте та не поширюйте у соціальних мережах адреси "прильотів", жодних фото та відео з наслідками ворожих обстрілів або роботою ППО. Адже так ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь.

Нагадаємо, що сьогодні, у проміжку між 9 та 10 ранку, у Києві та більшості регіонів України вже оголошували повітряну тривогу. Згодом тривога почала розростатися мапою. Відбої почалися згодом, після 11 ранку.

Важливе оголошення для жителів Київщини

Сьогодні, 27 жовтня, у Київській області заплановані заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів у декількох районах області:

Від 10:00 до 15:00 – у Бучанському районі;

Від 14:00 до 15:00 – у Вишгородському районі.

У зв'язку з цим поза повітряною тривогою можливо чути вибухи. В ОВА мешканців закликали зберігати спокій.

Вчора окупанти вдалися до психологічного терору населення

Нагадаємо, що вчора, 26 жовтня, по всій Україні повітряну тривогу оголошували 4 рази. Натомість у Києві вона була оголошена 5 разів.

У кількох областях в цей момент працювала ППО: біля Києва, на Одещині та Миколаївщині.

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