Майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу
Сьогодні майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Людей закликали не ігнорувати попередження та перейти в укриття.
Близько 11:50 майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Про загрозу не оголосили лише у тимчасово окупованому Криму, повідомляє 24 канал.
До теми Відключення світла в Україні 27 жовтня: графіки по містах та областях
У яких регіонах оголосили повітряну тривогу
Тоді про загрозу ракетного удару попередили у:
- Києві та Київській області.
- Житомирській області;
- Чернігівській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області.
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
- Одеській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Львівській області;
- Івано-Франківській області;
- Хмельницькій області;
- Волинській області;
- Рівненській області;
- Тернопільській області;
- Закарпатській області;
- Чернівецькій області.
При цьому повітряна тривога досі є у Луганській області. Там її оголосили ще аж 4 квітня й відтоді вона не припинялася.
Моніторингова група попереджала що є ймовірність запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання й надзвукових ракет тактичною авіацією. Тоді над територією Білорусі виникла висока активність тактичної авіації Росії. Окупанти підняли в небо МіГ-31К, потенційний носій надзвукової ракети "Кинджал", тому тривоги оголошені по всіх областях України.
"Беларускі гаюн" повідомляв, що МІГ-31К RF-92333 злетів з Мачулищі та летів у напрямку України на Південь або Південний схід. Згодом окупанти повернули авіацію на місце базування. В Україні оголосили про відбій тривоги.
Тим часом у Чорному морі – 3 ворожих кораблі-ракетоносії із загальним залпом до 24 "Калібрів".Важливо! Не публікуйте та не поширюйте у соціальних мережах адреси "прильотів", жодних фото та відео з наслідками ворожих обстрілів або роботою ППО. Адже так ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь.
Нагадаємо, що сьогодні, у проміжку між 9 та 10 ранку, у Києві та більшості регіонів України вже оголошували повітряну тривогу. Згодом тривога почала розростатися мапою. Відбої почалися згодом, після 11 ранку.
Важливе оголошення для жителів Київщини
Сьогодні, 27 жовтня, у Київській області заплановані заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів у декількох районах області:
- Від 10:00 до 15:00 – у Бучанському районі;
- Від 14:00 до 15:00 – у Вишгородському районі.
У зв'язку з цим поза повітряною тривогою можливо чути вибухи. В ОВА мешканців закликали зберігати спокій.
Вчора окупанти вдалися до психологічного терору населення
- Нагадаємо, що вчора, 26 жовтня, по всій Україні повітряну тривогу оголошували 4 рази. Натомість у Києві вона була оголошена 5 разів.
- У кількох областях в цей момент працювала ППО: біля Києва, на Одещині та Миколаївщині.
До теми – на Дніпропетровщині ЗСУ збили крилату ракету: дивіться відео