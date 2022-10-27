Майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу

27 жовтня 2022 , 11:53
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Сьогодні майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Людей закликали не ігнорувати попередження та перейти в укриття.

Близько 11:50 майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Про загрозу не оголосили лише у тимчасово окупованому Криму, повідомляє 24 канал.

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У яких регіонах оголосили повітряну тривогу

Тоді про загрозу ракетного удару попередили у:

  • Києві та Київській області.
  • Житомирській області;
  • Чернігівській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області.
  • Миколаївській області;
  • Херсонській області;
  • Одеській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Львівській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Хмельницькій області;
  • Волинській області;
  • Рівненській області;
  • Тернопільській області;
  • Закарпатській області;
  • Чернівецькій області.

При цьому повітряна тривога досі є у Луганській області. Там її оголосили ще аж 4 квітня й відтоді вона не припинялася.

Моніторингова група попереджала що є ймовірність запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання й надзвукових ракет тактичною авіацією. Тоді над територією Білорусі виникла висока активність тактичної авіації Росії. Окупанти підняли в небо МіГ-31К, потенційний носій надзвукової ракети "Кинджал", тому тривоги оголошені по всіх областях України.

"Беларускі гаюн" повідомляв, що МІГ-31К RF-92333 злетів з Мачулищі та летів у напрямку України на Південь або Південний схід. Згодом окупанти повернули авіацію на місце базування. В Україні оголосили про відбій тривоги.

Тим часом у Чорному морі – 3 ворожих кораблі-ракетоносії із загальним залпом до 24 "Калібрів". 

Важливо! Не публікуйте та не поширюйте у соціальних мережах адреси "прильотів", жодних фото та відео з наслідками ворожих обстрілів або роботою ППО. Адже так ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь.

Нагадаємо, що сьогодні, у проміжку між 9 та 10 ранку, у Києві та більшості регіонів України вже оголошували повітряну тривогу. Згодом тривога почала розростатися мапою. Відбої почалися згодом, після 11 ранку.

Важливе оголошення для жителів Київщини

Сьогодні, 27 жовтня, у Київській області заплановані заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів у декількох районах області:

  • Від 10:00 до 15:00 – у Бучанському районі;
  • Від 14:00 до 15:00 – у Вишгородському районі.

У зв'язку з цим поза повітряною тривогою можливо чути вибухи. В ОВА мешканців закликали зберігати спокій.

Вчора окупанти вдалися до психологічного терору населення

  • Нагадаємо, що вчора, 26 жовтня, по всій Україні повітряну тривогу оголошували 4 рази. Натомість у Києві вона була оголошена 5 разів.
  • У кількох областях в цей момент працювала ППО: біля Києва, на Одещині та Миколаївщині.

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Автор: Анастасія Кушпіт