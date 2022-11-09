По всій Україні повітряна тривога – прямуйте в укриття

У всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Людей просять перейти в укриття.

Перші повідомлення про тривоги 9 листопада почали з'являтися о 12:07. Станом на 13:00 вже вся Україна, крім тимчасово окупованого Криму, стала "помаранчевою".

Увага Наступ на Бахмут, угруповання військ в Білорусі: карта бойових дій станом на 9 листопада

Карта повітряних тривог станом на 13:00 / Скриншот єМапа

У Білорусі підняли винищувачі

У телеграм-каналі "Беларускі Гаюн", який моніторить військову активність у Білорусі, повідомили про зліт винищувача МіГ-31К.

Ворожа активність у повітряному просторі Білорусь:

12:55 Мачулищі. Зліт МіГ-31К.

12:57 Барановичі. Зліт винищувача.

13:13 Солігорськ. Проліт винищувача. Напрямок – південний схід.

13:14 Барановичі. Зліт винищувача.

13:20 Несвіж. Летів винищувач у бік сходу.

13:21 Глуск. Летів винищувач. Напрямок – південний схід.

Зверніть увагу! Бойові літаки МіГ-31 є основним носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Цю ракету вкрай важко перехопити навіть спеціалізованими протиракетними комплексами.

Ця ракета відноситься до найновіших, вона була прийнята на озброєння Росії у 2018 році і за наявною інформацією мовиться про виготовлення лише декількох десятків таких ракет.

Скільки і де ворог розмістив авіатехніки

Російська авіація розосереджена на близько 40 летовищах: в окупованому Криму, Росії та Білорусі. Водночас у Білорусі з'явилися літаки класу МіГ-31К лиш нещодавно.

Білорусь надала Росії свою територію не тільки для вторгнення в Україну, але й бомбардування українських міст.

Згідно з даними розвідки, у Росії залишилися 120 ракет "Іскандер". При цьому такі ракети, як Х-101 та "Калібр" росіяни можуть виготовляти самостійно.

Цікаво – скільки ракет залишилося у Росії: дивіться відео

Сили ППО захищають українське небо

Водночас Україна отримує усе більше систем повітряної оборони, відтак, захист нашого неба стає усе надійнішим. Повітряні сили ЗСУ влучно збивають ворожі цілі та бережуть мирне населення, об'єкти інфраструктури від ударів російської авіації.

7 листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS. Також наша держава отримала іспанські системи Aspide. Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим