У Києві біля ТРЦ, який відмовився показувати відео про полонених, провели акцію: промовисті фото

У Києві провели акцію в підтримку українських воїнів, які перебувають у російському полоні. Організували цей захід родини військовополонених бійців Маріупольського гарнізону.

У Києві біля ТРЦ Gulliver провели акцію-нагадування "Другий Новий рік в полоні. Не мовчи. Полон – вбиває!". Таке місце проведення учасники обрали неспроста, адже власники ТРЦ не захотіли транслювати на рекламному банері відео про загиблих українських героїв і воїнів, які зараз перебувають у полоні. Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про акцію

Організували захід родини військовополонених бійців Маріупольського гарнізону. Вони зібралися, щоб нагадати про тих, хто досі в російському полоні.

Участь в акції взяли декілька десятків людей. Вони тримали в руках плакати з написами "Free Azov", "Ми святкуємо ціною їхніх життів", "Стань голосом полонених", "Не мовчи, це їх вбиває" тощо.

Таким чином рідні бійців прагнуть нагадати про те, що необхідно терміново шукати шляхи для звільнення полонених бійців. І про це необхідно говорити.

Акція на підтримку полонених у Києві: фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

Зазначимо, що станом на листопад 2023 року Мінреінтеграції встановило, що починаючи від 2014 року до російського полону потрапили щонайменше 4 337 українців, з яких 3 574 військових та 763 цивільних. 1 953 з них вже звільнено з полону.

Однак варто наголосити, що це не фактична кількість полонених. Адже Комісія встановлює факт полону за результатами розгляду заяв та наданих заявниками підтверджувальних документів і наданих підтверджень від ЦАР (Центрального агентства з розшуку) МКЧХ у Женеві.