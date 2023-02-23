24-річний блогер з Києва вкрав 340 тисяч гривень, які донатили на ЗСУ
Джерело:Київська міська прокуратура
Українські спецслужби продовжують викорінювати внутрішнього ворога. У рамках таких дій прокуратура Києва повідомила про підозру блогеру, який вкрав понад 300 тисяч гривень для ЗСУ.
Зловмисником виявився житель столиці. Його підозрюють у шахрайському заволодінні коштами, зібраними для потреб Збройних сил України.
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Подробиці інциденту
За інформацією слідства, підозрюваний мав особистий акаунт для ведення прямих ефірів на популярному сайті, створеному для збору коштів для ЗСУ. Блогер дізнався про вразливість програмного забезпечення цього сайту та вирішив скористатися цим у власних інтересах.
Отримавши несанкціонований доступ до віртуального гаманця сайту, чоловік почав систематично виводити кошти, зібрані громадянами з усього світу на потреби української армії, на власний рахунок.
У такий спосіб він привласнив 340 тисяч гривень. У ході обшуку за місцем проживання зловмисника вилучено носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність, та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.
Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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- Нещодавно СБУ навідалась чергового монастиря УПЦ МП. Там спецслужба затримала поплічника ворога, яким виявився столичний блогер, засновник так званого "руського клубу". Він займався підготовкою "замовних" публікацій для підсанкційних інформагентств країни-агресора.
- Крім того, у Вінницькій області силовики заарештували чоловіка, який вербував колишніх ув'язнених вступати у лави приватної військової "елітної" компанії "Вагнера". Йому загрожує позбавлення волі за статтею про державну зраду.
- На Черкащині повідомили про підозру керівнику єпархії УПЦ Московського патріархату. Митрополит поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань.
- Окрім цього, правоохоронці затримали інформаторку окупантів, яка допомагала ворогу обстрілювати школи та електропідстанції Донеччини.