У Деснянському районі Києва на блокпості збили військову: у поліції розповіли деталі аварії
Джерело:Поліція Києва
У Деснянському районі Києва ввечері 6 листопада сталася моторошна ДТП. Тоді водій автівки збив на блокпості військову, яка переходила проїжджу частину на переході.
Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі цієї аварії на блокпосту. Досудове розслідування щодо дорожньо-транспортної пригоди ще триває.
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ДТП на блокпості сталося пізно ввечері
Правоохоронці наголосили, що водій автомобіля "Рено" близько 21:25 наїхав на співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпості в Деснянському районі столиці. Зокрема, жінка на момент аварії переходила проїжджу частину по пішохідному переході.
Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано у лікарню,
– мовиться у дописі поліції.
Правоохоронці також з'ясували, що 66-річний чоловік, який був за кермом автомобіля "Рено", рухався по Броварському проспекту у напрямку Києва. Крім того, у поліції наголосили, що жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
У Києві на блокпості збили військовослужбовицю / Фото поліції Києва
"Керманич пройшов перевірку на стан сп'яніння за допомогою приладу Драгер, який показав, що чоловік тверезий", – наголосили у поліції Києва.
Зрештою правоохоронці кваліфікували подію, як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості. У рамках цього кримінального провадження поліціянт встановлюють усі деталі ДТП.
У Києві не вперше трапляється аварія на блокпості
- На в'їзді до столиці ввечері 22 жовтня сталася смертельна аварія на блокпості, внаслідок якої загинув військовий, що ніс службу. Зокрема, водієм автівки, що збила військовослужбовця, виявився адвокат Віталій Туровський, який займався справами про водіння у нетверезому стані.
- У поліції зазначили, що, за попередніми даними, чоловік намагався в'їхати у Київ ще до комендантської години. Саме це і стало причиною смертельної аварії.
- Крім того, водій, побачивши вантажівку, вдався до екстреного гальмування. Однак він не впорався з керуванням, здійснивши різкий рух кермом у праву сторону.
- Згодом міський голова Броварів Ігор Сапожко розповів, що збитим військовослужбовцем був доброволець Василій Кирій. Зокрема, він спочатку служив у теробороні, а потім ніс службу на блокпості.