У Деснянському районі Києва на блокпості збили військову: у поліції розповіли деталі аварії

У Деснянському районі Києва ввечері 6 листопада сталася моторошна ДТП. Тоді водій автівки збив на блокпості військову, яка переходила проїжджу частину на переході.

Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі цієї аварії на блокпосту. Досудове розслідування щодо дорожньо-транспортної пригоди ще триває.

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ДТП на блокпості сталося пізно ввечері

Правоохоронці наголосили, що водій автомобіля "Рено" близько 21:25 наїхав на співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпості в Деснянському районі столиці. Зокрема, жінка на момент аварії переходила проїжджу частину по пішохідному переході.

Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано у лікарню,

– мовиться у дописі поліції.

Правоохоронці також з'ясували, що 66-річний чоловік, який був за кермом автомобіля "Рено", рухався по Броварському проспекту у напрямку Києва. Крім того, у поліції наголосили, що жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

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"Керманич пройшов перевірку на стан сп'яніння за допомогою приладу Драгер, який показав, що чоловік тверезий", – наголосили у поліції Києва.

Зрештою правоохоронці кваліфікували подію, як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості. У рамках цього кримінального провадження поліціянт встановлюють усі деталі ДТП.

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