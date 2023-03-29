У Києві через негоду ввели аварійні відключення світла: які райони без електрики

У Києві 29 березня терміново запровадили аварійні відключення світла. Це пов’язано з погіршенням погодних умов.

Через негоду проблеми зі світлом виникли у 8 районах столиці. Наразі енергетики працюють і роблять все, щоб повернути електрику.

Важливо Через негоду є значні знеструмлення вже у 12 областях України

Де у Києві немає світла

Станом на 11:00 29 березня аварійні відключення світла діють у:

Шевченківському

Солом’янському,

Святошинському,

Голосіївському,

Печерському,

Подільському,

Дарницькому,

Дніпровському районах.

У ДТЕК наголосили, що у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно зі стабілізаційними графіками.

Найбільше пошкоджень у Києво-Святошинському енерговузлі.

Енергетики працюють у посиленому режимі, аби максимально швидко відновити роботу обірваних поваленими деревами ділянок електромереж. До робіт у столиці та Київщині залучено 108 бригад,

– зазначили у КМВА.

Проблеми зі світлом у Київській області

У ДТЕК також повідомили, що на Київщині через погіршення погодних умов відбулися аварії на електромережах. Найбільше відключень – у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах.

Відомо, що наразі знеструмлено близько 60 населених пунктів, що постраждали від негоди. Пошкодженими залишаються 62 лінії 6-10 кВ та понад тисячу трансформаторних підстанцій. Без світла – понад 30 тисяч клієнтів.

До речі, також графіки були застосовані у Бучанському, Фастівському і Обухівському районах Київської області.

Україну накрила негода

У ніч на 28 березня Ужгород атакувала негода. Шквальний вітер повалив дуже багато дерев та пошкодив дахи.

Вдень 28 березня у Львові та Києві несподівано засніжило. 24 Канал показав неймовірні кадри.

показав неймовірні кадри. В Укргідрометцентрі повідомляли, що 29 березня вночі та вранці в Україні, крім Сходу, будуть пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду (І рівень небезпечності, жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

В Укренерго повідомили, що в Україні є значні знеструмлення споживачівчерез погіршення погодних умов – Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській.