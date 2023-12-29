У Києві чоловік під час атаки сів у палаюче авто, щоб відігнати його від машин сусідів: відео
У Київ чоловік під час атаки російських окупантів сів у палаюче авто та від'їхав ним якомога далі від машин сусідів. Внаслідок цього він зазнав опіків.
Про свій вчинок українець говорить стримано. Василь Андрійович запевнив, що почувається нормально.
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Що відомо про вчинок чоловіка в Києві
У мережі оприлюднили відео, як в одному з районів Києва чоловік їде зі стоянки машин на мікроавтобусі, частина якого палає.
Андрій Васильовий розповів виданню "Інформатор", що за кермом машини, яку зняли на відео, був саме він.
Дверку відкрив, тому що не видно було. Голову висунув і попер до мийки,
– пригадав чоловік.
Каже, що йому сказали відігнати машину до мийки, адже там її погасять.
На питання, як себе почуває, чоловік запевняє, що нормально. Він відмовився від допомоги лікарів, хоч зазнав опіків обличчя та рук. Андрій Васильовий запевнив, що звернеться до медиків, якщо почуватиметься гірше.
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Чоловік розповів, як їхав у машині, яка горіла: дивіться відео
Атака по Києву: основні новини
- Вранці 29 грудня російські окупанти запустили по Києву та області ракети. Глава Київської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що у Київській області працювала ППО.
- Згодом Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.
- Внаслідок падіння уламків пошкоджено 11 автівок, декілька господарських приміщень, в трьох районах – 11 приватних будинків. Зокрема, дахи та паркани, вибиті вікна, посічені фасади. У двох будинках виникли пожежі, які оперативно ліквідували. Також внаслідок падіння уламків в одному населеному пункті пошкоджено лінію електропередач.
- У КМВА розповіли, що через російську атаку пошкоджена будівля станції метро "Лук'янівська". Окрім того, в Подільському районі загорівся склад на площі орієнтовно 3000 метрів квадратних, у Святошинському – пожежа спалахнула в незаселеному багатоповерховому будинку, загорілось 3 машини, в Шевченківському районі загоряння зафіксували в недобудованому бізнес-центрі, пошкоджений житловий будинок, виникло загоряння на території гаражів, а також на території складських приміщень та нежитлової забудови. У Дарницькому районі пошкоджений житловий багатоповерховий будинок та один приватний.
- Рятувальники розповіли, що станом на 16:29 29 грудня вони деблокували з-під завалів складської будівлі тіло ще однієї загиблої особи. На жаль, кількість жертв у Києві зросла до 6 осіб, поранених – до 30.