У Києві чоловік під час атаки сів у палаюче авто, щоб відігнати його від машин сусідів: відео

У Київ чоловік під час атаки російських окупантів сів у палаюче авто та від'їхав ним якомога далі від машин сусідів. Внаслідок цього він зазнав опіків.

Про свій вчинок українець говорить стримано. Василь Андрійович запевнив, що почувається нормально.

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Що відомо про вчинок чоловіка в Києві

У мережі оприлюднили відео, як в одному з районів Києва чоловік їде зі стоянки машин на мікроавтобусі, частина якого палає.

Андрій Васильовий розповів виданню "Інформатор", що за кермом машини, яку зняли на відео, був саме він.

Дверку відкрив, тому що не видно було. Голову висунув і попер до мийки,

– пригадав чоловік.

Каже, що йому сказали відігнати машину до мийки, адже там її погасять.

На питання, як себе почуває, чоловік запевняє, що нормально. Він відмовився від допомоги лікарів, хоч зазнав опіків обличчя та рук. Андрій Васильовий запевнив, що звернеться до медиків, якщо почуватиметься гірше.

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