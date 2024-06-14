У Києві чули вибух: ймовірно, за межами міста

У Києві зранку чули вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль.

Ймовірно, окупанти могли атакувати ракетою типу "Кинджал". Зокрема, про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

До теми Ворог міг запустити "Кинджали": по всій Україні оголосили повітряну тривогу

У Києві чули вибух

Від ночі ворог не полишає атакувати Україну. Спочатку окупанти запустили дрони-камікадзе типу "Шахед", потім атакували ракетами зі стратегічної авіації, а зранку – по всій країні знову оголосили тривогу через те, що російські військові підняли у небо МіГ-31К.

Близько о 06:05 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Київщині. Вже за кілька хвилин у Києві чули вибух, який, ймовірно, пролунав за межами міста.

Наразі місцева влада не коментувала вибух, який чули у Києві.

До слова, вибухи зранку пролунали також і на Хмельниччині. Ймовірно, ворог також міг атакувати аеробалістичною ракетою типу "Кинджал".

Ворог масовано атакував Київщину 12 червня