У Києві чули вибухи: працює ППО

У Києві 8 грудня пролунали вибухи, там працює протиповітряна оборона. Столиця опинилась під прицілом ворога.

У КМВА повідомили, що на околицях столиці спрацювало ППО. Перед тим писали про загрозу крилатих ракет для Києва.

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Київ під ударом ворога

Росіяни зранку 8 грудня запустили ракети по мирних українських містах. У Києві спрацювали засоби протиповітряної оборони. Поки деталі невідомі.

Мешканців столиці закликають перебувати в укриттях.

Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті або користуватися правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя.

У Повітряних силах попереджали про ракету, що була спрямована на Київ, з південного напрямку.

Водночас тривога триває. Киян закликають дотримуватися інформаційної тиші та не публікувати жодних фото чи відео з місця прильоту, щоб не підігравати Росії.

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