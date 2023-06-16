У Подільському районі Києва чули вибухи: була загроза застосування балістичного озброєння
У столиці України та в області Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях. Також була загроза застосування балістичного озброєння в Центрі, на Сході та Заході.
У Повітряних силах ЗСУ закликали людей негайно пройти в укриття. Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці орієнтовно об 11:31 працювала ППО, пише 24 Канал.
Дивіться також Прильоти в Харкові, Росія влучила в багатоповерхівку у Кривому Розі: що відомо про нічну атаку
Що відбувається на Київщині
У КМВА написали, що:
- станом на 11:22 в області та на підступах до Києва працювала ППО. Людей закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги;
- об 11:31 у Києві працювала ППО;
- орієнтовно об 11:33 написали про загрозу застосування балістичного озброєння з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Вибух у столиці. В Подільському районі. На Київ ще летять ракети,
– написав Кличко орієнтовно о 11:38.
Об 11:40 Повітряні сили ЗСУ написали, щоб мешканці Києва та області рухались в укриття через балістику.
"Увага! Київ та область в укриття. Балістика!" – зазначили військові.
Орієнтовно о 12:53 мер Києва уточнив, що вибухи в Подільському районі було чутно від роботи ППО поруч зі столицею.
У Києві пошкоджених об'єктів, будинків після ракетної атаки немає. Дякую нашим захисникам – силам ППО!
– написав Кличко.
Небезпечно було в Центрі, на Сході та Заході України
Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід. Усі в укриття,
– заявили Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 11:32.
Варто зазначити, що повітряна тривога почала лунати в областях орієнтовно об 11 годині 16 червня. Вже о 11:30 вся Україна була "червона".
Орієнтовно об 11:11 моніторинговий канал Monitor написав, що ракети типу "Калібр" маневрують у центральних областях України.
Росія атакувала Україну дронами
- В ніч проти 16 червня російські окупанти атакували Україну дронами. Всі ворожі цілі збила наша система ППО.
- У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що наші військові збили два дрони типу Shahed-136/131 на південному напрямку – у Миколаївській області.
- Окрім того, за минулу добу українські захисники неба знищили ворожий ударний безпілотник "Ланцет", "Орлан-10", "Орлан-30", Zala та один дрон не встановленого типу.