У Києві чутно сильну стрілянину: ймовірно, зачищають диверсантів

У мережі публікують відео, у яких очевидці показали ситуацію у нічному Києві 26 лютого. На відео видно сліди від польоту снарядів та чутно стрілянину.

Також Президент України Володимир Зеленський виступив із черговим відеозверненням. Глава держави звернув увагу, що столицю не можна втратити, та закликав її боронити.

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Також радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомив, що "у Києві сьогодні було вбито близько 60 диверсантів". Ще десятки "любителів поставити мітку" – затримали.

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