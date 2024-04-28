У Києві у Дарницькому районі була сильна пожежа: у ДСНС пояснили, що трапилося

У Києві вдень 28 квітня у Дарницькому районі очевидці фіксували сильну пожежу. Задимлення бачили жителі Лівого берега Києва.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зрештою у ДСНС розповіли, що саме трапилося у Дарницькому районі Києва.

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У Києві бачили сильну пожежу у Дарницькому районі

Кияни повідомляли про пожежу близько 15:12. На кадрах, якими ділилися очевидці видно, що задимлення було дійсно сильним.

У Києві була пожежа у Дарницькому районі: дивіться відео

За даними місцевих, задимлення бачили у різних місцях Дарницького району. Зокрема, на відео видно, як у небо підіймається високий стовп густого чорного диму.

У Дарницькому районі бачили велике задимлення: дивіться відео

Згодом стало відомо, що на місце події прибули рятувальники. Як можна побачити з відео, це горіла будівля, яка вже покинута.

Рятувальники працюють на місці пожежі в Києві: дивіться відео

Речник ДСНС в місті Києві Павло Петров в ексклюзивному коментарі 24 Каналу зазначив, що це палає будівля, яка не використовується, тобто вона покинута.

Наразі загоряння було на 3 і 4 поверхах, приблизно площа пожежі складала близько 50 метрів квадратних. Пожежу рятувальниками вже локалізовано, наразі спостерігається задимлення, і хлопці працюють над ліквідацією вогню,

– зазначив він.

У Дарницькому районі локалізували пожежу в покинутій будівлі: дивіться відео

За словами Петрова, постраждалих і загиблих внаслідок вогню немає.

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