На дитячому майданчику в Києві жінка виявила пістолет з набоями
Джерело:Патрульна поліція Києва
На дитячому майданчику у Дніпровському районі Києва жінка знайшла підозрілу сумку. Всередині сумки виявився пістолет та набої до нього.
В патрульній поліції Києва закликали громадян бути обережними у разі виявлення підозрілих предметів, не наближатися до них та не торкатися. Про подібні знахідки слід негайно повідомляти відповідні служби.
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На дитячому майданчику знайшли пістолет
Правоохоронці зазначили, що містяни продовжують виявляти небезпечні знахідки
У Дніпровському районі на лінію 112 звернулася жінка, яка розповіла, що на дитячому майданчику виявили підозрілу наплічну сумку з предметом, схожим на пістолет та набоями до нього,
– йдеться в публікації.
На місце інциденту швидко прибули інспектори. Вони огородили небезпечні знахідки, викликали слідчих та вибухотехніків.
До слова, днями у місті Буча Київської області між підлітками та дорослими спалахнула суперечка, яка ледь не завершилась трагедією. На опублікованому в мережі відео дорослий чоловік намагався втопити підлітка.