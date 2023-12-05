У Києві готуються відкрити головну ялинку країни до Миколая: надихаючі фото

У столиці тривають останні приготування до відкриття ялинки. Новий рік у 2024 році зустрічатимуть на Софійській площі, як і декілька років поспіль. 24 Канал покаже фото київської ялинки за день до офіційного відкриття.

У понеділок 4 грудня ялинку в Києві встановили коштом меценатів, але не прикрашали. Відкрити її мають до Дня святого Миколая, тобто в середу 6 грудня, а стоятиме вона до 10 січня.

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У столиці готуються до відкриття ялинки на Софійській площі

На світлинах видно, що на площі вже стоїть ялинка і її вже прикрасили. Кияни охоче фотографуються на тлі святкового дерева, хоча роботи ще тривають.

Ялинка у Києві до Нового року 2024 / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

На дереві можна помітити золоті, сині та білі прикраси і багато гірлянд, які світяться приємним жовтим світлом. Вінчає ялинку тризуб.

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Як у Києві святкуватимуть Новий рік 2024