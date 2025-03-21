У Києві дрон впав на дах будинку: спалахнула пожежа

Росія увечері 21 березня атакувала Київ ударними БпЛА. Один із ворожих дронів впав на дах будинку.

Там спалахнула пожежа. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

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Вибухи у Києві пролунали о 21:52. Місцева влада попереджала про роботу ППО.

Згодом стало відомо, що від російської атаки постраждав Подільський район столиці.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі – сталося загоряння,

– написав Тимур Ткаченко.

На місце уже направилися рятувальники.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА, вибухи та наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Глава КМВА закликав киян залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.