У Києві в жахливій ДТП загинула інспекторка поліції

Зранку 10 серпня у столиці внаслідок ДТП загинула інспекторка Києва, капітан поліції Інна Ліфанова

В патрульній поліції Києва повідомили, що трагедія сталася вранці, коли Інна їхала на денну зміну власним автомобілем та потрапила у ДТП. На жаль, від отриманих травм жінка загинула на місці.

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Інспекторка поліції Інна Ліфанова загинула у столиці

Правоохоронці назвали смерть колеги величезною втрата для всієї патрульної поліції України.

Ця трагедія залишила без люблячої матері двох дітей. За час служби Інна зарекомендувала себе, як завзятий та відповідальний працівник, яка не боялася труднощів у роботі та завжди допомагала та підтримувала своїх колег,

– написали в столичній патрульній поліції.

Понад 9 років жінка присвятила чергуванням у Деснянському районі Києва та виконувала обов'язки командира роти. На жаль, сьогоднішня поїздка на зміну стала останньою у житті Інни Ліфанової.

Правоохоронці висловили найглибші співчуття рідним та друзям Інни.

Світла пам'ять тобі, Інно… Ти назавжди у наших серцях. Пам'ятаємо,

– йдеться в дописі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття близьким Інни Ліфанової. Світла пам'ять!