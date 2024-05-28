Моторошна ДТП: у Києві під колесами маршрутки загинула людина

28 травня 2024, 14:16
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Джерело:

ДСНС України

У Києві у вівторок, 28 травня, сталася смертельна ДТП за участю маршрутки. Унаслідок аварії загинув чоловік.

Трагічний інцидент стався близько 06:55 ранку на вулиці Анатолія Солов'яненка, що у Дніпровському районі столиці. 

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Чоловіка затисло під автобусом

Очевидці ДТП викликали на місце трагедії рятувальників. Вони деблокували тіло загиблого чоловіка за допомогою пневматичних подушок.

У Києві під колесами автобуса загинув чоловік: відео очевидців

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, за участю маршрутного транспорту, чоловіка було затиснуто під автобусом", – пишуть у ДСНС.

У Дніпровському районі столиці людину затисло під автобусом: відео свідків 

Про причину та обставини ДТП наразі невідомо. Їх будуть встановлювати правоохоронці.

Обережно, чутливі кадри! Рятувальники показали деблокування загиблого чоловіка / Фото ДСНС

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Автор: Софія Рожик