У Києві спалахнула пожежа біля ТРЦ "Городок": що кажуть в ДСНС
Ранком 21 серпня в мережі з'явилися повідомлення про пожежу в ТРЦ Gorodok Gallery. Втім, якщо детально роздивитися відео, стає зрозуміло, що займання сталося в сусідній будівлі. 24 Канал зібрав деталі.
У середу, 20 серпня, росіяни вдарили по Тернополю. Там сталося сильне займання, влада попереджала містян обмежити перебування на вулиці.
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Що відомо про пожежу в Києві на Почайні 21 серпня
У київських телеграм-каналах з'явилася низка відео, де зафіксовано наслідки пожежі в ТРЦ. Там стверджували, що пожежники уже на місці, проте чому сталося займання – невідомо. На роликах справді помітно роботу пожежників.
Займання у Києві на Почайні (колишній Петрівці): дивіться відео
Пожежа в ТРЦ "Городок" у Києві: дивіться відео
Пожежу швидко загасили.
Наслідки займання у Києві та робота пожежників: дивіться відео
Чи горів саме ТРЦ "Городок"
Якщо придивитися до відео, помітно, що палала будівля, де розташований банк. А це сусідній номер.
Де розташований ТРЦ "Городок" у Києві: показуємо на карті
Довідка. ТРЦ "Городок" – один із найстаріших київських торгово-розважальних центрів. Він розташований на проспекті Степана Бандери на півночі Києва. Цей промисловий район називається Почайна, поруч є однойменне метро. З 2017 року ТЦ має назву Gorodok Gallery.
Що кажуть у ДСНС про причину пожежі біля ТРЦ "Городок"
Загоряння сталось на другому поверсі 6-поверхової офісної будівлі. Пожежу ліквідували о 8:09 на площі 40 квадратних метрів. Рятувальники деблокували двох осіб з ліфтової кабіни та вивели їх на свіже повітря. На щастя, люди не постраждали,
– повідомив у коментарі 24 Каналу речник ДСНС Києва Павло Петров.
Він додав, що причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.