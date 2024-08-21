У Києві спалахнула пожежа біля ТРЦ "Городок": що кажуть в ДСНС

Ранком 21 серпня в мережі з'явилися повідомлення про пожежу в ТРЦ Gorodok Gallery. Втім, якщо детально роздивитися відео, стає зрозуміло, що займання сталося в сусідній будівлі. 24 Канал зібрав деталі.

У середу, 20 серпня, росіяни вдарили по Тернополю. Там сталося сильне займання, влада попереджала містян обмежити перебування на вулиці.

Дивіться також На нафтобазі у Ростовській області третю добу пожежа, вибухнув ще один резервуар, – ЗМІ

Що відомо про пожежу в Києві на Почайні 21 серпня

У київських телеграм-каналах з'явилася низка відео, де зафіксовано наслідки пожежі в ТРЦ. Там стверджували, що пожежники уже на місці, проте чому сталося займання – невідомо. На роликах справді помітно роботу пожежників.

Займання у Києві на Почайні (колишній Петрівці): дивіться відео

Зранку на Почайні бачили стовп диму / Фото київських пабліків

Пожежа в ТРЦ "Городок" у Києві: дивіться відео

Пожежу швидко загасили.

Зблизька видно пошкодження на кількох поверхах / Фото телеканалу "Київ 24"

Наслідки займання у Києві та робота пожежників: дивіться відео

Чи горів саме ТРЦ "Городок"

Якщо придивитися до відео, помітно, що палала будівля, де розташований банк. А це сусідній номер.

Де розташований ТРЦ "Городок" у Києві: показуємо на карті

Довідка. ТРЦ "Городок" – один із найстаріших київських торгово-розважальних центрів. Він розташований на проспекті Степана Бандери на півночі Києва. Цей промисловий район називається Почайна, поруч є однойменне метро. З 2017 року ТЦ має назву Gorodok Gallery.

Що кажуть у ДСНС про причину пожежі біля ТРЦ "Городок"

Загоряння сталось на другому поверсі 6-поверхової офісної будівлі. Пожежу ліквідували о 8:09 на площі 40 квадратних метрів. Рятувальники деблокували двох осіб з ліфтової кабіни та вивели їх на свіже повітря. На щастя, люди не постраждали,

– повідомив у коментарі 24 Каналу речник ДСНС Києва Павло Петров.

Він додав, що причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.