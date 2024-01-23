У Києві у квартирі знайшли нездетоновану частину ракети: людей евакуйовують

Вранці 23 січня окупанти атакували Україну. В одній з квартир у Києві виявили нездетоновану частину ракети.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко зазначив, що людей евакуюють.

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Бойову частину ракети знайшли у Святошинському районі

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

У житловому будинку у Святошинському районі в одній з квартир виявили нездетоновану бойову частину ракету,

– розповів Кличко.

Додав, що відбувається евакуація людей з будинку.

Оновлено. В ефірі "Радіо Свобода" перший заступник голови КМДА розповів, що триває евакуація з кількох п'ятиповерхівок через нездетоновану бойову частину ракети. Її частина на подвір'ї будинку, частина – в одній з квартир.

Також Микола Поворозник зазначив, що, попередньо, на Київ летіли 20 ракет. Вони уражені засобами ППО. Уламки падали по всій території міста.

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