У Києві у квартирі знайшли нездетоновану частину ракети: людей евакуйовують

23 січня 2024, 08:21
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Вранці 23 січня окупанти атакували Україну. В одній з квартир у Києві виявили нездетоновану частину ракети.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко зазначив, що людей евакуюють.

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Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Бойову частину ракети знайшли у Святошинському районі

У житловому будинку у Святошинському районі в одній з квартир виявили нездетоновану бойову частину ракету,
– розповів Кличко.

Додав, що відбувається евакуація людей з будинку.

Оновлено. В ефірі "Радіо Свобода" перший заступник голови КМДА розповів, що триває евакуація з кількох п'ятиповерхівок через нездетоновану бойову частину ракети. Її частина на подвір'ї будинку, частина – в одній з квартир.

Також Микола Поворозник зазначив, що, попередньо, на Київ летіли 20 ракет. Вони уражені засобами ППО. Уламки падали по всій території міста. 

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Внаслідок російської атаки є постраждалі

  • О 08:30 Кличко повідомив про 9 постраждалих у Солом'янському та Святошинському районах Києва внаслідок ранкової атаки окупантів.
  • "8 людей госпіталізували. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці", – розповів міський голова.
  • Уже через кілька хвилин написав, що в Печерському районі, де було влучання в нежитлову будівлю, виявили одного потерпілого. Екстрені служби продовжують гасити пожежу.
Автор: Юлія Муріна