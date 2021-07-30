Як розповіли бійці муніципальної варти Києва, зловмисника передали поліцейським, однак покарати його за вчинок не вдасться. Оскільки потерпілі відмовилися від написання заяви.

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Правоохоронці були вимушені відпустити крадія.

Прикинувся хворим



Гроші та мобільний телефон повернули медсестрі / Фото муніципальної варти Києва

Злочин стався ввечері 29 липня на території Київської міської лікарні швидкої допомоги.

Чоловік звернувся до медиків з проханням про допомогу. Лікар його оглянув та з'ясував, що ніяких проблем зі здоров'ям пацієнт не має.

Втім, згодом медсестра та один з пацієнтів закладу помітили, що у них не вистачає телефону та гаманця.

Крадія з речима потерпілих затримали неподалік від корпусу лікарні. Мобільний, гроші та гаманець повернули постраждалим.



Гаманець із документами пацієнта лікарні знайшли у затриманого / Фото Муніципальної варти Києва

Якби медсестра та пацієнт написали заяву про крадіжку, поліцейські могли б відкрити кримінальне провадження. Втім, потерпілі цього не зробили, зловмисника просто відпустили.

У муніципальній варті звернулися до киян з проханням запам'ятати обличчя затриманого, оскільки він цілком може продовжити крадіжки.