У Києві та на Полтавщині вибухи: триває загроза балістичного удару в багатьох областях
Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. Зокрема, у ніч на 11 серпня в Києві лунали вибухи.
В Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Також є інформація про вибухи у Полтаві.
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Що відомо про вибухи в Києві та на Полтавщині
Про вибухи у Києві повідомили кореспонденти Суспільного об 00:34.
У деяких районах Києва було чутно звук вибуху,
– мовиться у повідомленні.
Двома хвилинами раніше також повідомляли про вибухи у Полтавській громаді. Вже об 01:04 кореспонденти Суспільного повідомили про повторні вибухи. Раніше у Повітряних силах попереджали про загрозу балістики.
"Загроза застосування балістичного озброєння з півночі", – написали у відомстві.
Зауважимо, що в КМВА писали про роботу ППО на підступах до Києва. За інформацією моніторингових каналів, столицю могли атакувати ракетами КНДР KN-23.
Нагадаємо, що удень 9 серпня російські війська вдарили по супермаркету у Костянтинівці. За останніми даними, кількість загиблих внаслідок удару становить 14 осіб, поранено – 43 людини.
Що відомо про ракети KN-23
- Росіяни, ймовірно, відновили застосування балістичних ракет КНДР, зокрема під час ударів 31 липня. Тоді ворог запустив ракету з території Росії в напрямку Білої Церкви, але вона впала на території Київщини, ймовірно, після вибуху у повітрі.
- Уламки ракети з маркуванням, які були знайдені на місці, відповідали залишкам балістичних ракет типу KN-23. Це свідчить про відновлення використання далекобійного ракетного озброєння від КНДР після п’яти місяців паузи. Востаннє ці ракети використовувалися росіянами 27 лютого.
- Ракета KN-23 має зовнішні ознаки, схожі на російську балістичну ракету 9М723 та південнокорейську Hyunmoo-2B. Вона має квазібалістичну траєкторію, досягаючи висоти близько 50 кілометрів. Бойова частина може бути унітарною, касетною або ядерною.
- США повідомили, що Росія отримала балістичні ракети від Північної Кореї на початку 2024 року і вже використовувала їх для ударів по Україні. ООН також підтвердила використання північнокорейських ракет. Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначав, що до лютого 2024 року ворог застосував щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва.