У Києві та на Полтавщині вибухи: триває загроза балістичного удару в багатьох областях

Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. Зокрема, у ніч на 11 серпня в Києві лунали вибухи.

В Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Також є інформація про вибухи у Полтаві.

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Що відомо про вибухи в Києві та на Полтавщині

Про вибухи у Києві повідомили кореспонденти Суспільного об 00:34.

У деяких районах Києва було чутно звук вибуху,

– мовиться у повідомленні.

Двома хвилинами раніше також повідомляли про вибухи у Полтавській громаді. Вже об 01:04 кореспонденти Суспільного повідомили про повторні вибухи. Раніше у Повітряних силах попереджали про загрозу балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півночі", – написали у відомстві.

Зауважимо, що в КМВА писали про роботу ППО на підступах до Києва. За інформацією моніторингових каналів, столицю могли атакувати ракетами КНДР KN-23.

Нагадаємо, що удень 9 серпня російські війська вдарили по супермаркету у Костянтинівці. За останніми даними, кількість загиблих внаслідок удару становить 14 осіб, поранено – 43 людини.

Що відомо про ракети KN-23