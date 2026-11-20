Вранці у Києві пролунала серія вибухів. Росіяни запустили по столиці балістичні ракети.

Ще з самої ночі для Києва і області оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу.

Що відомо про ранкові вибухи у Києві?

Близько 06:24 у столиці прогриміла серія сильних вибухів. Повітряні сили повідомили про рух балістичних ракет у напрямку столиці.

За даними моніторів, їх було щонайменше чотири.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко уточнив, що внаслідок влучань пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.

Зверніть увагу! Росія здійснює масовану атаку на Україну. Ворог запустив реактивні дрони, крилаті ракети і балістику.

Серія потужних вибухів лунала у Києві і вночі.

Як повідомив Віталій Кличко, внаслідок балістичної атаки на столицю є пошкодження на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Рух з правого на лівий берег на ньому наразі закритий.

Також є пошкодження на Дарницькому мості.

Крім того, знову було знову влучання і в Південний міст. На ньому рух наразі дозволений тільки з лівого на правий берег для автотранспорту масою до 10 тонн та громадського транспорту масою до 18 тонн.

У зв'язку з ускладненим рухом між лівим та правим берегами столиці звертаюся до мешканців без гострої необхідності не виїжджати приватним автотранспортом в місто. Та звертаюся до установ і підприємств де є така можливість впровадити графік дистанційної роботи співробітників,

– йдеться у повідомленні Кличка.