У Києві мати підсаджує дитину до смітника, та шукає пляшки: жахаючі фото

Жителі столиці повідомляють, що бачили дитину, яка збирає пляшки просто у смітнику. Це відбувається на Троєщині, в одному з найбільших спальних районів Києва.

На цю ситуацію звернули увагу в київських телеграм-каналах, передає 24 Канал. Там виклали фото, як мати фактично закидає невеликого хлопця в смітник.

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Що відбувається в столиці

Очевидно, що дитина сама не може залізти в досить високий сміттєвий бак, тож мати "допомагає" йому. Фото зроблено з вікна багатоповерхівки.

Дитина збирає пляшки зі смітника в Києві / Фото з телеграм-каналів

Але найгірше те, що хлопець разом із мамою живе так не один рік. Користувачі пишуть, що бачили їх іще тоді, коли він щойно навчився ходити. Часом біля жінки є дівчинка.

Щойно бачила їх на Цвєтаєвої (нова назва – Олександри Екстер, – 24 Канал), дитина поруч була, я думала, що сміття викидають,

– пише користувачка.

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