"Весь під'їзд був у крові": мешканці розбитої у Києві багатоповерхівки самі рятували сусіда
- Уночі 28 липня уламками дрона було пошкоджено багатоповерхівку у Києві.
- Мешканець розбитого будинку розповів, як рятували сусіда, пораненого осколками.
Уночі 28 липня Росія атакувала Київ дронами. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку у Дарницькому районі.
Серед мешканців будинку є поранені. Зокрема, це 2-річна дівчинка, у якої різані рани стопи, передає 24 Канал.
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Що відомо про атаку на Київ 28 липня?
Один із мешканців понівеченої багатоповерхівки – Євген – поділився з журналістами пережитим.
Він зазначив, що спочатку було чути звук "Шахеда", потім те, як його збивали. Десь за дві хвилини сусід постукав в його двері.
Ми з дружиною відчинили (двері – 24 Канал) і побачили, що у нього сильна кровотеча. Увесь під'їзд був у крові, бо йому склом порізало вени,
– розповідає Євген.
Діяти треба було швидко – ременем затягнути руку сусіда, з якої витекло багато крові. На допомогу прийшла також сусідка, в якої був турнікет. Подружжя залишалося поруч із пораненим до приїзду медиків і поліції. Також вони допомагали правоохоронцям виносити сусіда по сходах, оскільки ліфти не працювали.
Цей поранений зараз у лікарні. Євген сподівається, що з ним буде усе добре.
Розповідь Євгена про порятунок сусіда: дивіться відео
До слова, окрім Києва, обстрілу дронами зазнав Кропивницький. Там пошкоджено будівлю обласної філармонії.