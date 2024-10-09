У Києві могли кинути міну у вагон метро: правоохоронці встановили особу "жартівника"
В Києві стався черговий інцидент із метро. Невідомі могли кинути міну в один із вагонів.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що інцидент трапився на "Арсенальній". Водночас у Київському метрополітені зазначили, що поїзди прямують повз станцію без зупинки.
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Що відомо про інцидент в метро
Близько 16:00 9 жовтня в мережі почала ширитися інформація про те, що невідомі буцімто кинули міну у вагон метро на "Арсенальній".
Ймовірна міна у вагоні метро / Фото з відкритих джерел
Кадри ймовірної міни у метро: дивіться відео
У Київському метрополітені повідомили, що станція метро "Дніпро" закрита на вхід та вихід для пасажирів. Водночас поїзди будуть прямувати повз станцію без зупинки.
Про відновлення роботи у звичайному режимі станції "Дніпро" повідомимо додатково,
– йдеться у повідомленні.
Оновлення. У КМДА об 16:45 повідомили, що станція метро "Дніпро" працює у звичайному режимі. Наразі поїзди здійснюють зупинку на обох коліях станції.
Як у поліції прокоментували інцидент
Правоохоронці згодом повідомили, що до вагона метро закинули фільтруючо-поглинаючу коробку до протигаза, а не міну.
Також було встановлено особу "жартівника", який закинув предмет до вагона. Ним виявився десятирічний хлопець.
Інспектори ювенальної превенції з’ясували, що у такий спосіб школяр хотів пожартувати над пасажирами та не задумувався про наслідки своїх дій,
– йдеться у повідомленні.
Також у відношенні матері хлопця поліцейські склали протокол за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, а зі школярами було проведено профілактичну бесіду.