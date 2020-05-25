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У Києві напали на лікаря Інституту раку: деталі

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У Києві напали на лікаря Інституту раку
У Києві напали на лікаря Інституту раку / ukrinform.ua

Вранці 25 травня у Києві напали на лікаря Національного інститут Анатолія Шудрака. Невідомі вдарили його у голову, ймовірно, використовували кастет. Раніше комісія, в яку входить Шудрак, зафіксувала в інституті нестачу матеріалів на майже на 9 мільйонів гривень.

На лікаря Інституту раку напали

Напад скоїли приблизно о 8:00, коли пацієнти та лікарі входять в клініку, повідомив у фейсбуці головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко.

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Перед головним входом напали на лікаря, мого заступника з хірургічної частини, доктора медичних наук, Заслуженого лікаря України та лауреата Державної премії Анатолія Шудрака,
– написав Безносенко.

За його словами, цей інцидент нагадав йому напад на нього. "Без слів, удари зі спини, у голову, ймовірно, з використанням кастету. Та й замовники ті ж самі", – зазначив головний лікар.

Як Безносенко пояснює напад на колегу

Комісія, в яку входить Шудрак, раніше зафіксувала в інституті нестачу матеріальних цінностей майже на 9 мільйонів гривень.

За словами головного лікаря, "кишенькового" директора вже немає для прикриття зловживань, тому недоброзичливці вдалися до методики 90-х.

"Що повинно ще відбутися, щоб правоохоронні органи адекватно і в повному обсязі розслідувало напади на лікарів", – написав Безносенко.

До слова, на головного лікаря інституту напали у березні.

Що відомо про напад на Безносенка

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Про порушення в Інституті раку

  • У серпні 2019 року правоохоронці затримали лікарів інституту на вимаганні хабарів від онкохворих за призначення безкоштовних ліків. Після цього у закладу провели обшуки.
  • У вересні прокуратура повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інституту раку та лікарю-онкологу. Вони були причетні до корупційних схем.
  • Наприкінці жовтня МОЗ спрямувало правоохоронцям матеріали аудиту. У ньому йшлося про безсистемні закупівлі та невикористане обладнання.
  • У лютому 2020 року прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом розтрати грошей з бюджету під час закупівель службовими особами Національного інституту раку.
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Здоров'я Новини України Новини Києва Корупція Медицина
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