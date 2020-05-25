У Києві напали на лікаря Інституту раку: деталі
Вранці 25 травня у Києві напали на лікаря Національного інститут Анатолія Шудрака. Невідомі вдарили його у голову, ймовірно, використовували кастет. Раніше комісія, в яку входить Шудрак, зафіксувала в інституті нестачу матеріалів на майже на 9 мільйонів гривень.
На лікаря Інституту раку напали
Напад скоїли приблизно о 8:00, коли пацієнти та лікарі входять в клініку, повідомив у фейсбуці головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко.
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Перед головним входом напали на лікаря, мого заступника з хірургічної частини, доктора медичних наук, Заслуженого лікаря України та лауреата Державної премії Анатолія Шудрака,
– написав Безносенко.
За його словами, цей інцидент нагадав йому напад на нього. "Без слів, удари зі спини, у голову, ймовірно, з використанням кастету. Та й замовники ті ж самі", – зазначив головний лікар.
Як Безносенко пояснює напад на колегу
Комісія, в яку входить Шудрак, раніше зафіксувала в інституті нестачу матеріальних цінностей майже на 9 мільйонів гривень.
За словами головного лікаря, "кишенькового" директора вже немає для прикриття зловживань, тому недоброзичливці вдалися до методики 90-х.
"Що повинно ще відбутися, щоб правоохоронні органи адекватно і в повному обсязі розслідувало напади на лікарів", – написав Безносенко.
До слова, на головного лікаря інституту напали у березні.
Що відомо про напад на Безносенка
- На лікаря напали ввечері 11 березня 2020 року поблизу його дому.
- За його словами, він ніколи ні з ким не мав конфліктів.
- Через забої голови та подерті руки він змушений був перенести планові операції.
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Про порушення в Інституті раку
- У серпні 2019 року правоохоронці затримали лікарів інституту на вимаганні хабарів від онкохворих за призначення безкоштовних ліків. Після цього у закладу провели обшуки.
- У вересні прокуратура повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інституту раку та лікарю-онкологу. Вони були причетні до корупційних схем.
- Наприкінці жовтня МОЗ спрямувало правоохоронцям матеріали аудиту. У ньому йшлося про безсистемні закупівлі та невикористане обладнання.
- У лютому 2020 року прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом розтрати грошей з бюджету під час закупівель службовими особами Національного інституту раку.