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      Корупційні схеми в Інституті раку щодо привласнення бюджетних коштів: прокуратура відрила справу

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      Прокуратура Києва відкрила справу через розтрати бюджету під час закупівель в Інституті раку / Соцмережі

      Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час державних закупівель у Інституті раку. Відбувалися такі закупівлі в обхід системи ProZorro. Інститут раку перебуває у підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я.

      Як повідомила прокуратура Києва у фейсбуці, у ЗМІ один із народних депутатів оприлюднив інформацію, що керівництво Національного Інституту Раку в обхід процедури відкритих торгів укладає прямі договори з "потрібними" постачальниками. Стосуються ці угоди закупівлі продуктів харчування.

      Зверніть увагу! Лікарям, які вимагали величезні хабарі від онкохворих, повідомили про підозру: відео

      Водночас вартість тендерів становить допорогову суму у 199 тисяч гривень. Таким чином зловмисники уникнули проведення онлайн-аукціонів через систему ProZorro, як того вимагає закон. За законом, усі закупівлі на понад 200 тисяч гривень потрібно проводити через онлайн аукціон – систему закупівель ProZorro. 

      У підсумку Прокуратура Києва розпочала розслідування за статтею Кримінального кодексу про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі. Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

      Досудове розслідування здійснюватиме слідче управління Головного управління Нацполіції в Києві під процесуальним керівництвом прокуратури столиці.

      Що передувало цим подіям

      26 лютого народний депутат від партії "Голос" Олександра Устінова повідомила, що Інститут раку закуповує продукти харчування у своїх ФОПів за цінами, що є в 1,5 – 2 рази вищими за ринкові, передає "Українська правда".

      "225 гривень за кілограм яловичини – це не цінник на стейк в елітному супермаркеті столиці, а ціна, за якою закуповує м’ясо Національний інститут раку. Натомість у київських супермаркетах за роздрібними цінами вона коштує 130 – 150 гривень за кілограм", – підкреслила народна обраниця.

      За її словами, інші продукти теж купують за завищеними вдвічі цінами, в той час, як грошей лікарні не вистачає навіть на ліки.

      Керівництво Інституту раку знайшло в законі прогалину: щоб не проводити відкриті торги, закупівлю розбивають на декілька маленьких до 199 тисяч гривень, і замість проведення відкритого тендеру укладають прямі договори з "потрібними" постачальниками,
      – оприлюднила політикиня деталі.

      За даними Устіцнової, серед постачальників Інституту раку:

      • ФОП Григораш Юрій Вікторович ( унього Інститут вже накупив продуктів харчування на 1,5 мільйона гривень;
      • компанія "Асторія Інк." (27 неконкурентних договорів щодо харчування на 2,7 мільйона гривень).

      За її словами, екскерівником і бенефіціаром компанії "Асторія Інк" був колишній бізнес-партнер заступника Інституту Раку Дмитра Нікітіна – Олексій Тополенко. Наразі Тополенка влаштували на роботу в Інститут, на посаду інженера 1-ї категорії відділу обслуговування та ремонту будівель, споруд та інженерних мереж. Водночас "новенького" інженера відразу ввели і в тендерний комітет, який закуповує в обхід ProZorro продукти харчування у компанії, яка йому ж нещодавно належала.

      Також нардепка відзначила, що корупція в Інституті раку процвітає, тому що "Міністерство охорони здоров'я банально закриває очі на те, що відбувається".

      Зауважимо, що Інститут раку постійно потрапляє в корупційні скандали:

      • у серпні 2019 року столичні правоохоронці спіймали лікарів Інституту раку на вимаганні хабарів від онкохворих за призначення безкоштовних ліків, зрештою у медустанові пройшли обшуки.
      • у вересні прокуратура повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інститут раку та лікарю-онкологу, причетним до корупційних схем у медзакладі.
      • у жовтні аудит в Інституті раку виявив безсистемні закупівлі та невикористане обладнання.

      Радимо ознайомитися! Схема привласнення грошей: як Інститут раку витратив 10 мільйонів гривень

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      сьогодні
      Автор: Олександра Устінова
      Теги: Гроші Київська прокуратура Міністерство охорони здоров’я Медицина Корупція Новини України
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