У частині Києва стабілізаційні відключення: які райони зараз без світла

13 березня 2023, 09:55
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Джерело:

ДТЕК

У частині Києва застосували стабілізаційні відключення електроенергії. Наразі без світла залишаються мешканці 4 районів столиці.

Стабілізаційні відключення запровадили через пошкодження деяких енергооб’єктів. Нагадаємо, що Росія не покидає спроб виснажити українську енергосистему.

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В яких районах Києва немає світла

За інформацією ДТЕК, у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно зі стабілізаційними графіками.

Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів,
– зазначили енергетики.

Через це було частково застосовано стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті ДТЕК.

Що зі світлом в Україні: останні новини

  • Нещодавно російські окупанти вкотре обстріляли Україну. Денис Шмигаль розповів, що в окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії, адже пошкоджено об'єкти генерації та розподілу у 8 регіонах.
  • Однак, за словами Шмигаля, енергосистема України залишається цілісною.
  • Експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський повідомляв, що нині енергосистема України поступово переходить на так званий графік літнього споживання електроенергії. Це свідчить про зменшення обсягів попиту у порівнянні з осінньо-зимовим періодом.
  • Білявський пояснив, що світло в українців можуть почати виключати лише в осінньо-зимовий період.
  • За словами експерта з енергетики, на жаль, багато станцій залишаються зруйнованими чи встановлені на тимчасово окупованій території. Відповідно устаткування, агрегати, машини мають працювати і працюють у форсованому режимі.

Автор: Софія Ковнір