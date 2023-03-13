У частині Києва стабілізаційні відключення: які райони зараз без світла

У частині Києва застосували стабілізаційні відключення електроенергії. Наразі без світла залишаються мешканці 4 районів столиці.

Стабілізаційні відключення запровадили через пошкодження деяких енергооб’єктів. Нагадаємо, що Росія не покидає спроб виснажити українську енергосистему.

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В яких районах Києва немає світла

За інформацією ДТЕК, у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно зі стабілізаційними графіками.

Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів,

– зазначили енергетики.

Через це було частково застосовано стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті ДТЕК.

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