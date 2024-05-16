У Києві та низці областей лунає сирена: у чому причина

Для східних та центральних областей, а також столиці, оголосили повітряну тривогу. Військові пояснили, з чим пов'язане попередження про небезпеку.

Вранці у Києві, Полтаві, Запоріжжі, Сумах, Дніпрі та низки інших міст залунала сирена. Повітряні сили заявили про загрозу ракетного удару.

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Можлива атака балістикою

О 08:16 Повітряні сили попередили про ймовірність застосування окупантами балістичного озброєння зі сходу. Тривогу оголосили для Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської областей.

О 8:20 стало відомо про рух ракети зі сходу у напрямку Полтавщини.

Нагадаємо, що вчора вранці та вдень окупанти завдали ударів по Миколаєву та Дніпру. Внаслідок цих атак є загиблі та постраждалі.

Так, у Миколаєві після оголошення тривоги, пов'язаної з балістичною загрозою, пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про два прильоти у місті. Шість осіб отримали травми. Їхній стан – середньої тяжкості.

Внаслідок удару виникла пожежа на території СТО в одному з районів міста. Полум'я також охопило будівлю та припарковані поруч автомобілі на площі 400 квадратних метрів.

Тим часом росіяни запустили ракету по Дніпру. Силам ППО вдалося збити ворожу ціль, але, на жаль, не минулося без жертв. Уламки ракети пошкодили інфраструктуру. Дві людини загинули. Також є поранені.

За даними повітряного командування "Схід", окупанти застосували ракету Х-59/69.

Перша після перерви атака дронів: що відомо

У ніч проти 14 травня окупанти знову через певний час перерви вдалися до атаки безпілотниками.

Того дня запустили 18 дронів-камікадзе та один "Іскандер-М".

Усі ворожі безпілотники сили ППО збили у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.