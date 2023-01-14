По всій Україні оголосили повітряну тривогу: є загроза ракетних ударів

В Україні 14 січня вдруге за день оголосили повітряну тривогу. Людей закликають терміново йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не нехтуйте цим правилом, адже воно рятує життя.

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Станом на 15:05 повітряну тривогу оголосили у таких областях:

Житомирська;

Вінницька;

Одеська;

Миколаївська;

Херсонська;

Запорізька;

Кіровоградська;

Черкаська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Донецька;

Луганська;

Полтавська;

Харківська;

Сумська;

Чернігівська;

Київська;

Рівненська;

Хмельницька;

Івано-Франківська;

Закарпатська;

Львівська.

Також про загрозу сповіщають жителів Буковини. Окрім того, "червоним" на карті тривог є тимчасово окупований Крим.

Над Україною – російські ракети

На Заході ракетна небезпека очікується о 15:30.

Перші ворожі ракети зауважили у небі над Україною. Віталій Кім заявив, що сили ППО почали працювати на Півдні.

Нічого не публікуємо – не будемо радувати хворі розуми сусідів,

– наголосив Кім.

Росія вже атакувала Київську область 14 січня

Під час тривоги вранці 14 січня Росія атакувала Київ та Київську область. Віталій Кличко повідомив, що уламки ракети впали у Голосіївському районі Києва. Там спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно погасити.

На щастя, загиблих та постраждалих не було.

Окрім того, у Київській області ворог влучив у житлові будинки.

Скільки ракет можуть випустити окупанти

Роман Світан – військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі – зауважив, що Росія може запустити до 40 ракет.

Є загрози з Чорного та Каспійського морів.

"Одна з останніх атак була саме звідти. Тому загальний залп "Калібрами" може скласти до 40 ракет з двох морів",

– заявив Світан.

Людей просять не легковажити безпекою. Окрім того, українцям нагадують, що не можна публікувати фото та відео з місць прильотів. Також важливо довіряти лише інформації з офіційних джерел.