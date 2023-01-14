По всій Україні оголосили повітряну тривогу: є загроза ракетних ударів
В Україні 14 січня вдруге за день оголосили повітряну тривогу. Людей закликають терміново йти в укриття цивільного захисту.
Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не нехтуйте цим правилом, адже воно рятує життя.
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Станом на 15:05 повітряну тривогу оголосили у таких областях:
- Житомирська;
- Вінницька;
- Одеська;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Запорізька;
- Кіровоградська;
- Черкаська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Донецька;
- Луганська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Сумська;
- Чернігівська;
- Київська;
- Рівненська;
- Хмельницька;
- Івано-Франківська;
- Закарпатська;
- Львівська.
Також про загрозу сповіщають жителів Буковини. Окрім того, "червоним" на карті тривог є тимчасово окупований Крим.Важливо! На Заході ракетна небезпека очікується о 15:30.
Над Україною – російські ракети
Перші ворожі ракети зауважили у небі над Україною. Віталій Кім заявив, що сили ППО почали працювати на Півдні.
Нічого не публікуємо – не будемо радувати хворі розуми сусідів,
– наголосив Кім.
Росія вже атакувала Київську область 14 січня
- Під час тривоги вранці 14 січня Росія атакувала Київ та Київську область. Віталій Кличко повідомив, що уламки ракети впали у Голосіївському районі Києва. Там спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно погасити.
- На щастя, загиблих та постраждалих не було.
- Окрім того, у Київській області ворог влучив у житлові будинки.
Скільки ракет можуть випустити окупанти
Роман Світан – військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі – зауважив, що Росія може запустити до 40 ракет.
Є загрози з Чорного та Каспійського морів.
"Одна з останніх атак була саме звідти. Тому загальний залп "Калібрами" може скласти до 40 ракет з двох морів",
– заявив Світан.
Людей просять не легковажити безпекою. Окрім того, українцям нагадують, що не можна публікувати фото та відео з місць прильотів. Також важливо довіряти лише інформації з офіційних джерел.