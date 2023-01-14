По всій Україні оголосили повітряну тривогу: є загроза ракетних ударів

14 січня 2023, 14:39
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В Україні 14 січня вдруге за день оголосили повітряну тривогу. Людей закликають терміново йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не нехтуйте цим правилом, адже воно рятує життя.

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Станом на 15:05 повітряну тривогу оголосили у таких областях:

  • Житомирська;
  • Вінницька;
  • Одеська;
  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Запорізька;
  • Кіровоградська;
  • Черкаська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • Полтавська;
  • Харківська;
  • Сумська;
  • Чернігівська;
  • Київська;
  • Рівненська;
  • Хмельницька;
  • Івано-Франківська;
  • Закарпатська;
  • Львівська.

Також про загрозу сповіщають жителів Буковини. Окрім того, "червоним" на карті тривог є тимчасово окупований Крим.

Важливо! На Заході ракетна небезпека очікується о 15:30.

Над Україною – російські ракети

Перші ворожі ракети зауважили у небі над Україною. Віталій Кім заявив, що сили ППО почали працювати на Півдні

Нічого не публікуємо – не будемо радувати хворі розуми сусідів,
– наголосив Кім.

Росія вже атакувала Київську область 14 січня 

  • Під час тривоги вранці 14 січня Росія атакувала Київ та Київську область. Віталій Кличко повідомив, що уламки ракети впали у Голосіївському районі Києва. Там спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно погасити. 
  • На щастя, загиблих та постраждалих не було. 
  • Окрім того, у Київській області ворог влучив у житлові будинки. 

Скільки ракет можуть випустити окупанти

Роман Світан – військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі – зауважив, що Росія може запустити до 40 ракет. 

Є загрози з Чорного та Каспійського морів.

"Одна з останніх атак була саме звідти. Тому загальний залп "Калібрами" може скласти до 40 ракет з двох морів",
– заявив Світан.

Людей просять не легковажити безпекою. Окрім того, українцям нагадують, що не можна публікувати фото та відео з місць прильотів. Також важливо довіряти лише інформації з офіційних джерел.

Автор: Мар'яна Бекало