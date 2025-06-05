У Києві та низці областей оголошували тривогу: була загроза балістики

У Києві та низці областей увечері 5 червня оголошували тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Влучання по областях, пошкодження будинків та пожежі: які наслідки нічного терору "Шахедами"

Що відомо про тривогу 5 червня

Українців попередили про загрозу балістичного обстрілу. Повідомлялося про активні установки ОТРК на півночі.

Увага! Загроза застосування ворогом балістичного озброєння з південного сходу,

– писали у Повітряних силах о 17:48.

Через це повітряну тривогу оголосили у Києві та області, а також низці інших регіонів півночі, сходу та центру України.

О 17:50 фіксували ціль на Харківщину, а о 17:55 – на Запоріжжя.

Відбій загрози застосування балістичного озброєння пролунав о 18:14.

Де оголошено тривогу: дивіться на карті

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.