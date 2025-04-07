У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

У кількох областях України оголошували повітряну тривогу. Військові пояснили, із чим це пов'язано.

Біля 08:05 у столиці та ще кількох північних областей було повідомлено про ракетну небезпеку, передає 24 Канал.

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Загроза ракетного удару

Повітряні сили уточнили, що для областей, де оголосили повітряну тривогу, є загроза використання ворогом балістичного озброєння.

Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки,

– закликали у КМВА.

Монітори уточнюють, що пуски балістики можливі з території Курської області.

О 08:31 почали давати відбої.

Нагадаємо, що вранці 6 квітня окупанти здійснили комбіновану атаку на Україну. Проти Києва ворог використав балістичні ракети "Іскандер-М". Загалом противник завдав удару 132 дронами та ракетами, з яких 53 були збиті українськими силами ППО.