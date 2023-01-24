По всій Україні – повітряна тривога: в Білорусі підняли у небо МіГ

По всій Україні України станом на 14:40 24 січня оголосили повітряну тривогу. Людей закликають негайно йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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У мережі повідомляють, що у Білорусі в небо злетів МіГ.

МіГ-31К – носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, паралельно відбувається тренувальний/транспортувальний рейс російської авіації у Північно-Західному регіоні. Водночас наголошують, що з сигналом тривоги це – не пов'язано.

У Повітряних силах оцінили загрозу нової масованої атаки

У Повітряних силах розповіли, що у Чорному морі збільшилася кількість ракетоносіїв. Вони висуваються на позиції. Також у небо здіймаються ворожі літаки.

В ОК "Південь" наголосили, що загальний залп ракет – 28 "Калібрів" напоготові.

"Серед 11 кораблів 3 надводних і підводний носії "Калібрів". Загальний залп ракет може складати 28", – мовиться у повідомленні.

Людей закликають оперативно реагувати на повітряні тривоги й довіряти лише інформації з перевірених джерел.