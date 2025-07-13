У Києві та низці областей була повітряна тривога через загрозу балістики

Увечері у неділю, 13 липня, у Києві та низці українських областей оголошували повітряну тривогу. Причиною небезпеки була загроза балістики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про тривогу?

Під час атаки ударними безпілотниками у Повітряних силах ЗСУ також повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Фіксували ціль у Сумській області, яка рухалася у напрямку Чернігівської області.

Моніторингові канали повідомляють про ймовірний пуск ракет Іскандер або систем ППО С-300/С-400. За попередньою інформацією, пуски відбулися з території Курської області. Наразі додаткові деталі офіційно не вказують.

Київська міська військова адміністрація, зокрема, повідомила про оголошення повітряної тривоги у столиці. Там закликали місцевих мешканців прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення повітряної тривоги.

Вже о 20:59 Повітряні сили написали про відбій загрози застосування балістичного озброєння в центральних областях.

Де зараз лунає тривога: дивіться на карті

До слова, незадовго до цього у Полтаві пролунали вибухи через атаку дронів-камікадзе типу "Шахед". За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ворожі дрони були на сході області та тримали курс на південний захід.