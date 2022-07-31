У Києві та низці областей була повітряна тривога: на Чернігівщині – загроза артобстрілу
Джерело:Карта повітряних тривог
У низці областей 31 липня оголосили повітряну тривогу. На Чернігівщині могла бути загроза артобстрілу.
Людям необхідно йти в укриття. Про загрозу артобстрілу Чернігівської області повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус. Сирени почали лунали близько 15:40.
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Регіони, де була повітряна тривога:
- Київська область та Київ,
- Житомирська,
- Чернігівська,
- Черкаська,
- Кіровоградська.
Близько 16:00 скрізь оголосили відбій тривоги.
Телеграм-канал "Беларускі Гаюн" повідомляв, що інформації про вильоти винищувачів або запуски ракет з території Білорусі не було. Припускали, що загроза могла надходити із Брянської чи Смоленської областей росії.
Як діяти
Після сигналу повітряної тривоги необхідно терміново спускатись в укриття. Там слід перебувати до відбою, про який сповістять на офіційних ресурсах.
Якщо можливості піти в укриття немає, потрібно хоча б дотримуватись правил двох стін вдома. Це означає, що від місця потенційного удару вас має відділяти 2 стіни. Одна стримуватиме ударну хвилю, інша – захищатиме від уламків. Не варто перебувати на вулиці під час тривоги.Зверніть увагу! Суворо заборонено публікувати в мережі фото й відео вибухів чи "прильотів". Це тільки допоможе ворогу скорегувати вогонь.
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