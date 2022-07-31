У Києві та низці областей була повітряна тривога: на Чернігівщині – загроза артобстрілу

У низці областей 31 липня оголосили повітряну тривогу. На Чернігівщині могла бути загроза артобстрілу.

Людям необхідно йти в укриття. Про загрозу артобстрілу Чернігівської області повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус. Сирени почали лунали близько 15:40.

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Регіони, де була повітряна тривога:

Київська область та Київ,

Житомирська,

Чернігівська,

Черкаська,

Кіровоградська.

Близько 16:00 скрізь оголосили відбій тривоги.

Телеграм-канал "Беларускі Гаюн" повідомляв, що інформації про вильоти винищувачів або запуски ракет з території Білорусі не було. Припускали, що загроза могла надходити із Брянської чи Смоленської областей росії.

Як діяти

Після сигналу повітряної тривоги необхідно терміново спускатись в укриття. Там слід перебувати до відбою, про який сповістять на офіційних ресурсах.

Якщо можливості піти в укриття немає, потрібно хоча б дотримуватись правил двох стін вдома. Це означає, що від місця потенційного удару вас має відділяти 2 стіни. Одна стримуватиме ударну хвилю, інша – захищатиме від уламків. Не варто перебувати на вулиці під час тривоги.

Ракетні обстріли міст: останні новини

Вночі 31 липня Миколаїв потрапив під один із найпотужніших обстрілів з початку повномасштабної війни. Загинули 2 місцевих жителів, ще троє зазнали поранень.

Також під вогнем росіян 31 липня опинились Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Загарбники двічі вгатили з "Градів" по Нікополю. По житлових кварталах міста загалом випустили до 50 снарядів. Постраждав 67-річний чоловік.

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