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24 Канал Головні новини У Києві та низці областей була повітряна тривога: оголошували ракетну небезпеку
12 квітня, 11:52
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У Києві та низці областей була повітряна тривога: оголошували ракетну небезпеку

Ірина Марціяш

В частині областей України вдень 12 квітня оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала ракетна небезпека.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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12:34, 12 квітня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Ракетна небезпека зберігається для Сумської, Донецької та Запорізької областей.

12:34, 12 квітня

Київ та низка областей – відбій повітряної тривоги.

12:11, 12 квітня

Ракетна небезпека також і в Запорізькій області.

12:08, 12 квітня

В Черкаській та Кіровоградській областях попередили про загрозу балістики.

11:58, 12 квітня

Де зараз повітряна тривога

В низці регіонів України загроза атаки ворога.

11:49, 12 квітня

Моніторингові канали інформують про загрозу балістики зі Сходу.

"Ймовірний запуск балістичних ракет систем Іскандер/С-300/С-400", – пишуть там.

11:48, 12 квітня

Київська область – ракетна небезпека! Загроза балістики!

11:39, 12 квітня

Чернігівська область – ракетна небезпека! Загроза балістики!