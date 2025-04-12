У Києві та низці областей була повітряна тривога: оголошували ракетну небезпеку

В частині областей України вдень 12 квітня оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала ракетна небезпека.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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