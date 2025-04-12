У Києві та низці областей була повітряна тривога: оголошували ракетну небезпеку
В частині областей України вдень 12 квітня оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала ракетна небезпека.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Ракетна небезпека зберігається для Сумської, Донецької та Запорізької областей. Київ та низка областей – відбій повітряної тривоги. Ракетна небезпека також і в Запорізькій області. В Черкаській та Кіровоградській областях попередили про загрозу балістики. В низці регіонів України загроза атаки ворога. Моніторингові канали інформують про загрозу балістики зі Сходу. "Ймовірний запуск балістичних ракет систем Іскандер/С-300/С-400", – пишуть там. Київська область – ракетна небезпека! Загроза балістики! Чернігівська область – ракетна небезпека! Загроза балістики!
Де зараз повітряна тривога
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Ракетна небезпека зберігається для Сумської, Донецької та Запорізької областей.
Київ та низка областей – відбій повітряної тривоги.
Ракетна небезпека також і в Запорізькій області.
В Черкаській та Кіровоградській областях попередили про загрозу балістики.
В низці регіонів України загроза атаки ворога.
Моніторингові канали інформують про загрозу балістики зі Сходу.
"Ймовірний запуск балістичних ракет систем Іскандер/С-300/С-400", – пишуть там.
Київська область – ракетна небезпека! Загроза балістики!
Чернігівська область – ракетна небезпека! Загроза балістики!